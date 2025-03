"Trostchansky tendría que ir al sicólogo, está todo el día hablando de Nacional": Antonio Palma le pegó duro al delegado de Peñarol

El clásico entre Nacional y Peñarol se vive las 24 horas del día, en todos los ámbitos del país. Cuando no se enfrentan los futbolistas en la cancha, lo hacen los dirigentes a través de los medios de comunicación . Habla uno y le responde el otro. Y viceversa.

"Peñarol es hincha de Tenfield"

Cuando fue consultado sobre la posición de Nacional en la AUF respecto a los derechos de televisión del fútbol uruguayo, Palma respondió: "Nacional no tiene ningún voto comprado. Nacional no es hincha de nadie, es hincha de Nacional. A diferencia de Peñarol, que su presidente y (Julio) Trostchansky dicen que son hinchas de Tenfield, Nacional no es hincha de nadie, defiende lo que le parece que es lo mejor para Nacional", dijo en El Espectador.