Un jugador identificado con Nacional saludó a Léo Coelho, de Peñarol, por su cumpleaños

“No soy quién para juzgar a nadie. Tengo una amistad de hermanos y me dolió cuando se fue a Peñarol porque habíamos salido campeones en Nacional y soñábamos con jugar juntos este año, pero detrás de cada jugador hay una familia. Yo le dije que no lo haría, pero él lo hizo por su familia”, dijo Fagúndez sobre el pase de Coelho a Peñarol en enero de 2023.

“Es un tipo de 30 años y con dos hijos, y no tiene la vida resuelta. Le dije: ‘No me queda otra que apoyarte porque sos mi amigo, pero no estoy de acuerdo con la decisión que tomaste. Si para vos es lo mejor, dale para adelante y que sea lo mejor para vos y tu familia’. Yo jamás jugaría en Peñarol, pero él es extranjero y buscó lo mejor económicamente por su familia”, añadió el actual jugador del Santos mexicano.