Video: Randall Rodríguez, exarquero de Peñarol, a las trompadas con los hinchas de Vélez tras perder una final

"No vi nada de los incidentes. Me contaron que hubo problemas. Cuando pasan estas cosas hay mucha angustia y bronca, y alguno puede actuar con violencia", dijo al respecto Gustavo Quinteros, director técnico de Vélez.

Luego de la derrota en la final de la #CopaArgentinaEnTyCSports, algunos futbolistas se metieron en la platea del Fortín. pic.twitter.com/8k9Bkf1tDs — TyC Sports (@TyCSports) December 12, 2024

"No merecíamos perder este partido, la organización del torneo perjudicó a Vélez. Hubo que jugar cada tres o cuatro días, viajar. No es justo. Este partido se tendría que haber jugado después del final de la Liga. No hay justicia, no hay una buena planificación. Ojalá que esto no vuelva a suceder", se quejó Quinteros.

La derrota y este escándalo llega en un muy mal momento para Vélez, que debe recuperarse pronto, de cara a la fecha final de la Liga Argentina, en la que llega como puntero junto a Talleres de Córdoba, y se jugará la última chance de ser campeón el domingo, cuando reciba a Huracán.