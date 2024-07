Juegos Olímpicos 2024: presidente del Comité Olímpico confía en las autoridades francesas tras sabotaje a trenes a horas de la ceremonia inaugural en París

Por ello, la circulación de los trenes de alta velocidad (TGV, por sus siglas en francés) en esos tres ejes se vio "muy alterada", una situación que se prolongará "al menos todo el fin de semana". En cambio, la línea de alta velocidad del sureste no se vio afectada.

El ataque, que se produjo horas antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, afectó a 800.000 viajeros, señaló el presidente ejecutivo de SNCF Jean-Pierre Farandou, en rueda de prensa.

20240723 OLY - PARIS - 2024 - FEATURE This photograph taken on July 23, 2024, shows a statue of athletes playing basketball and handball in front of the Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve-d'Ascq, northern France ahead of the Paris 2024 Olympic and Paralymp

Juegos Olímpicos París 2024

Foto: Sameer Al-Doumy / AFP