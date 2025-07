Perdió su mano en un accidente pero nunca su fuerza por salir adelante: una nueva historia de Manos de Héroes

En la misma línea, confesó estar "feliz de que existan personas como ustedes, pero también es duro, ves la realidad de que no tenés la mano. Se extraña. Escribir me recuerda cómo era mi letra, y eso frustra. Pero tengo que aprender a no quedarme con eso".

"Yo sentía que no me la merecía", confesó, refiriéndose a los momentos de duda que la acompañaron cuando comenzó a ver las historias de otras personas que, como ella, atravesaban grandes desafíos. "Las veía, me emocionaba con cada historia, pero no me animaba. Sentía que no me lo merecía...", insistió.