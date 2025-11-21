Dólar
Receta de pan casero sin harina, con sólo tres ingredientes y superesponjoso

21 de noviembre 2025 - 11:46hs
PAN DE LECHE

Las alternativas gastronómicas para las personas intolerante a las harinas suelen ser reducidas o de escaso conocimiento.

Según cifras de la Asociación Celíaca del Uruguay (Acelu), el país suma 34.000 personas diagnosticadas con celíaca. Sin embargo, las autoridades calculan que la cifra representa solo un poco más del 10% de quienes realmente padecen la enfermedad ya que el resto desconoce transitarla, por lo que las opciones de alimentación se vuelven un poco más difusas.

Frente a este escenario, el blog de cocina Soyceliaconoextraterrestre.com publicó la receta del pan sin harina, de sólo tres ingredientes y superesponjoso.

Receta de pan casero sin harina, con sólo tres ingredientes y superesponjoso

El pan casero sin harina, con sólo tres ingredientes y superesponjoso es el conocido popularmente como pan de leche. Todos los componentes son libres de gluten y sin TACC.

Ingredientes del pan de leche sin harina

  • 1 huevo (no importa el tamaño)
  • 1 cucharada de polvo para hornear (también conocido como levadura química)
  • 6 cucharadas de leche en polvo

Receta paso a paso

1) Para hacer el pan de leche sin harina, primero deberás mezclar el huevo con el polvo para hornear.

2) A continuación verter la leche en polvo y seguir mezclando hasta lograr una preparación uniforme.

3) Cuando se tenga lista la preparación, se avanzará con el armado de los pancitos de leche sin harina. Sobre una fuente enharinada (con premezcla sin gluten o almidón de maíz); o con una placa de silicona (también con papel para horne o papel manteca).

