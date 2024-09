Franco Colapinto chocó en el primer ensayo libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1; mirá el video

El argentino finalizó decimosexto en el ensayo.

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial de Fórmula Uno, dominó este viernes en el primer libre, donde su compañero mexicano Sergio Pérez marcó el tercer tiempo, los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) el quinto y el séptimo, respectivamente.

En la mejor de sus 21 vueltas, Verstappen cubrió los 6.003 metros del circuito de la capital azerbaiyana -la cuarta más larga del campeonato- en un minuto, 45 segundos y 546 milésimas, 313 menos que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y con 376 respecto al otro Red Bull, el de su compañero el mexicano Sergio Pérez, que giró 17 veces en la pista en la que logró dos de sus seis victorias en la F1 y que, al igual que los anteriores, marcó su tiempo con el neumático blando.

Marshalls remove the damaged car of Williams' Argentinian driver Franco Colapinto off the track following a crash during the first practice session ahead of the Formula One Azerbaijan Grand Prix at the Baku City Circuit in Baku on September 13, 2024. Andr

Así retiraron el coche de Franco Colapinto tras el accidente

Foto: AFP