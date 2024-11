¿Franco Colapinto ya piensa en 2026? Mirá lo que dijo sobre su futuro en el día que la Fórmula 1 anunció que sumará una nueva escudería

El constructor estadounidense había anunciado el año pasado que se había inscrito ante la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para ser suministrador de motores en la Fórmula 1 desde 2028.

El estadounidense Mario Andretti (84 años), campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978, tendrá un rol de embajador del equipo y contará con asiento en su Consejo de Administración.

"Es un honor para General Motors y para Cadillac unirse a la élite de las carreras (de automovilismo) en el mundo. Esperamos competir con pasión e integridad para estar a la altura de los hinchas de las carreras", comentó Mark Reuss, dirigente del gigante automovilístico, citado en un comunicado.

"El compromiso de General Motors y Cadillac en este proyecto es una demostración importante y positiva sobre la evolución de nuestro deporte", señaló por su parte el patrón de la F1, Stefano Domenicali.

La FIA había lanzado en enero de 2023 un proceso que permitía a potenciales nuevos candidatos unirse al campeonato a partir de 2025 o 2026.

"General Motors es una gran marca mundial y una potencia mundial de equipamientos, que trabaja con colaboradores impresionantes", estimó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, también citado en el comunicado.

Estados Unidos tiene en los últimos años una presencia creciente en la Fórmula 1.

El anuncio sobre GM/Cadillac llega dos días después del Gran Premio de Las Vegas, donde el neerlandés Max Verstappen se proclamó campeón mundial por cuarto año consecutivo. En Estados Unidos se disputan además otros dos Grandes Premios, en Miami y Austin.

La serie documental de Netflix "Drive to Survive" también ha contribuido a potenciar la Fórmula 1 en Estados Unidos.

El piloto argentino Franco Colapinto, de la escudería Williams, trata de ganarse un volante para la próxima temporada y se le ha relacionado con escuderías como Red Bull, pero por el momento no tiene nada confirmado.

LAS VEGAS, NEVADA - NOVEMBER 23: Fourteenth placed Franco Colapinto of Argentina and Williams talks to the media in the Paddock after the F1 Grand Prix of Las Vegas at Las Vegas Strip Circuit on November 23, 2024 in Las Vegas, Nevada. Rudy Carezzevoli/Get

Franco Colapinto en Las Vegas

Foto: AFP