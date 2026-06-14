Dick Advocaat lloró de emoción en la previa del debut de Curazao contra Alemania en el Mundial 2026 y dejó atrás una marca de Óscar Washington Tabárez

El entrenador de la selección de Curazao, el holandés Dick Advocaat, protagonizó uno de las imágenes de la jornada en el Mundial 2026 . Luego de que se irradió el himno de su equipo, en la previa del partido contra Alemania, el DT fue captado por las cámaras, visiblemente emocionado y con los ojos llenos de lágrimas.

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"Fue la alegría de la gente de Curazao, también se vio después del partido. Quizás sea mi edad, pero ahí es cuando emerge la emoción. Tengo que intentar evitarlo, no me gusta, pero me emocioné por la alegría de la gente", confesó después en conferencia de prensa.

El entrenador dejó en claro que esa emoción nada tenía que ver con su renuncia temporal a la selección de Curazao , cuando en febrero de este año dio un paso al costado para cuidar a su hija, que afrontaba un grave problema de salud.

El partido fue un monólogo para Alemania que goleó 7-1 aunque Curazao tuvo el mérito de empatarlo en su primera llegada franca sobre el arco de Manuel Neuer.

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Curazao es uno de los países que constituye el reino de Países Bajos, al igual que Aruba y Bonaire. Es una isla ubicada en el Mar Caribe, al norte de Venezuela y su capital es Willemstad.

Tiene alrededor de 185 mil habitantes y de los 26 jugadores del plantel, 25 son nacidos en Países Bajos. El único que es oriundo de la isla es Tahith Chong.

Con 444 kilómetros cuadrados es la nación más chica en disputar un Mundial, superando a Trinidad y Tobago (Alemania 2006) cuya superficie es de 5.130 kilómetros cuadrados.

Advocaat, nacido en La Haya, dirigió en tres períodos a la selección de Países Bajos: 1993 y 1994, 2002 a 2004, y 2017.

Su primer Mundial fue el de 1994 donde su selección terminó cuarta al perder con Brasil en semifinales y contra Croacia por el tercer puesto. Fue una actuación muy superior a la de Italia 1990 cuando Rudd Gullit y Marco Van Basten estaban en su apogeo.

También estuvo al frente de varios equipos de Europa como PSV Eindhoven, Rangers, Bourussia Mönchengladbach, Zenit, Sunderland y Fenerbahce, entre otros.

Se especializó en dirigir selecciones ya que fue contratado por Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Serbia, Rusia, Bélgica e Irak, antes de llegar a Curazao, en 2024.

Este es su tercer Mundial porque con Corea del Sur disputó el de Alemania 2006 donde no superó la fase de grupos con un triunfo, un empate y una derrota, quedando detrás de Suiza y Francia y por delante de Togo.

Con Curazao se sentó en el banquillo del Mundial a dirigir con 78 años, ocho meses y 18 días con lo cual se convirtió en el entrenador más longevo en dirigir en estos torneos.

El récord le pertenecía al alemán Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en Sudáfrica 2010 con 71 años, 10 meses y 13 días.

También tenía 71 años Óscar Washington Tabárez cuando dirigió a Uruguay en el último de sus cuatro mundiales, Rusia 2018.

En ese torneo, Tabárez tenía 71 años cuatro meses y cinco días por lo que si bien compartía el récord de longevidad como DT, técnicamente estaba segundo detrás de Rehhagel.

0027509606.webp El DT de Uruguay, Óscar Tabárez, al costado de la cancha durante el partido contra Francia en Rusia 2018 M. BERNETTI - AFP

El récord del DT alemán y del Maestro Tabárez fue batido por otros dos entrenadores en este mismo Mundial, antes de que Advocaat lo mejorara.

El jueves, en el partido inaugural, el belga Hugo Broos dirigió a Sudáfrica en el 0-2 contra México con 74 años, dos meses y un día.

El viernes fue Miroslav Koubek de República Checa quien condujo a su equipo en el debut contra Corea del Sur con 74 años, nueve meses y 10 días, superando a Broos.