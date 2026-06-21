El plan secreto de la FIFA que se le volvió en contra: ¿el peor Mundial de la historia o la mejor trampa del fútbol moderno?

El Mundial 2026 prometía ser la fiesta definitiva del fútbol, el torneo más grande jamás visto con un formato inédito de 48 selecciones.

Sin embargo, con la fase de grupos en pleno desarrollo en Estados Unidos, Canadá y México, el sueño de Gianni Infantino se está transformando en una auténtica pesadilla para los gigantes tradicionales y en un dolor de cabeza logístico que ya desató teorías conspirativas entre los hinchas.

Lo que en los papeles parecía una bendición para el espectáculo -más partidos, más países debutantes y estadios repletos- se convirtió en la tormenta perfecta.

Las distancias kilométricas entre las sedes están destrozando el físico de las estrellas europeas, obligadas a cruzar hasta tres zonas horarias en menos de una semana.

Luto en el fútbol uruguayo: murió Víctor Guaglianone, campeón sudamericano con la selección uruguaya juvenil y con la mayor, además de jugar en Wanderers, Nacional y Lazio de Italia, entre otros

Mientras los futbolistas de élite denuncian en redes un "cansancio inhumano", los seleccionados tradicionalmente catalogados como "débiles" están aprovechando el caos para meter batacazos históricos que están dejando los grupos patas arriba. ¿Hubo un error de cálculo o la FIFA buscaba justamente este descontrol?

El verdadero escándalo explota en las redes sociales con el nuevo sistema de clasificación, donde los mejores terceros también avanzan a dieciseisavos de final, sobre todo, con la clasificación al estilo Juegos Olímpicos y no por diferencia de goles como era hasta ahora.

Esto implica que a falta de un partido por jugar en sus respectivos grupos, Haití, Turquía y Túnez, ya se encuentren eliminados.

Esta polémica regla provocó que muchos equipos grandes salgan a "especular" y empatar partidos insólitos, matando el espectáculo y generando sospechas de arreglos de pasillo para dejar afuera a rivales directos.

Con estadios que lucen vacíos en las sedes menos futboleras y selecciones de renombre al borde del colapso y la eliminación temprana, el debate está que arde: ¿Se está ante el Mundial más emocionante de todos los tiempos o la FIFA sacrificó la calidad del fútbol por un negocio multimillonario?