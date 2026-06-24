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Escándalo en el Mundial 2026: suspendieron a una periodista francesa tras atacar con un comentario a la figura de Bélgica, Jérémy Doku, por ir a ver el nacimiento de su hijo

La decisión la tomó el canal L'Equipe y fue hasta el final de la temporada

24 de junio de 2026 19:20 hs
Jérémy Doku con Bélgica

Jérémy Doku con Bélgica

Getty Images

El debate sobre el equilibrio entre los compromisos profesionales de élite y las responsabilidades familiares provocó un terremoto mediático en pleno Mundial 2026. La cadena televisiva francesa L'Equipe tomó la drástica decisión de suspender a la reconocida presentadora France Pierron, conductora del ciclo "L'Équipe de Choc", hasta el final de temporada, luego de que emitiera duras y despectivas críticas contra el delantero de la selección belga, Jérémy Doku, quien decidió abandonar temporalmente la concentración de su país para viajar a presenciar el nacimiento de su primer hijo.

El conflicto se desencadenó el pasado viernes 19 de junio, cuando la conductora cuestionó al aire la determinación del futbolista de Manchester City: "No lo entiendo. Es una oportunidad increíble, una alegría extraordinaria. Cuando tienes la oportunidad de participar en un Mundial, hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar; es un sueño de la infancia".

La forma en la que escaló la polémica

Sin embargo, la polémica escaló a un punto de no retorno cuando France Pierron sumó opiniones personales descalificantes, afirmando al aire que "el padre es inútil" durante el trabajo de parto y catalogando la situación íntima como algo "repugnante".

Las repercusiones no se hicieron esperar. Las declaraciones se viralizaron de inmediato despertando el fuerte rechazo de redes sociales, editoriales de prensa escrita como el diario Libération-que tildó su postura de defender un "modelo patriarcal medieval"-y de la Asociación de Mujeres Periodistas Deportivas de Francia, organismo que desaprobó "total e incondicionalmente los comentarios retrógrados realizados por France Pierron".

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Jérémy Doku jugó el primer partido de Bélgica en el Mundial, contra Egipto, pero se perdió el segundo por haber ido a ver el nacimiento de su hijo

Ante la magnitud de la crisis reputacional, la dirección de L'Équipe actuó con firmeza pidiendo disculpas públicas a la audiencia y al delantero, enfatizando que sus dichos "están muy alejadas de los valores del grupo", apartándola de la pantalla hasta el final de la temporada.

Por su parte, la periodista utilizó la red social X para ensayar una disculpa pública reconociendo el impacto de sus palabras, argumentando que "estas declaraciones son únicamente mías y de ninguna manera reflejan una postura colectiva". Mientras tanto, lejos del ruido exterior, Jérémy Doku ya se reincorporó felizmente a la delegación de Bélgica en Seattle tras el nacimiento de su hijo y se perfila como titular para buscar la clasificación frente a Nueva Zelanda.

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