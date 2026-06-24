Escándalo en el Mundial 2026: suspendieron a una periodista francesa tras atacar con un comentario a la figura de Bélgica, Jérémy Doku, por ir a ver el nacimiento de su hijo

El debate sobre el equilibrio entre los compromisos profesionales de élite y las responsabilidades familiares provocó un terremoto mediático en pleno Mundial 2026. La cadena televisiva francesa L'Equipe tomó la drástica decisión de suspender a la reconocida presentadora France Pierron, conductora del ciclo "L'Équipe de Choc", hasta el final de temporada, luego de que emitiera duras y despectivas críticas contra el delantero de la selección belga, Jérémy Doku, quien decidió abandonar temporalmente la concentración de su país para viajar a presenciar el nacimiento de su primer hijo.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El conflicto se desencadenó el pasado viernes 19 de junio, cuando la conductora cuestionó al aire la determinación del futbolista de Manchester City: "No lo entiendo. Es una oportunidad increíble, una alegría extraordinaria. Cuando tienes la oportunidad de participar en un Mundial, hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar; es un sueño de la infancia".

La forma en la que escaló la polémica Sin embargo, la polémica escaló a un punto de no retorno cuando France Pierron sumó opiniones personales descalificantes, afirmando al aire que "el padre es inútil" durante el trabajo de parto y catalogando la situación íntima como algo "repugnante".

Las repercusiones no se hicieron esperar. Las declaraciones se viralizaron de inmediato despertando el fuerte rechazo de redes sociales, editoriales de prensa escrita como el diario Libération-que tildó su postura de defender un "modelo patriarcal medieval"-y de la Asociación de Mujeres Periodistas Deportivas de Francia, organismo que desaprobó "total e incondicionalmente los comentarios retrógrados realizados por France Pierron".