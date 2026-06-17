Ghana vs. Panamá, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

La Selección de Ghana enfrentará este miércoles 17 de junio a Panamá por el segundo partido del Grupo L de la Copa del Mundo FIFA 2026.
El conjunto dirigido por Carlos Queiroz buscará sumar los primeros tres puntos por sobre los centroamericanos, quienes regresan por segunda vez en su historia a la máxima cita del fútbol mundial, después de su debut en Rusia 2018.
"Por supuesto, (Panamá) tiene algunas debilidades", señaló el entrenador portugués. "Tenemos que encontrarlas y creo que (tenemos) la solución a sus puntos fuertes", insistió.
La séptima jornada de la Copa del Mundo FIFA 2026 continuará con el choque entre Uzbekistán vs. Colombia.
Dónde ver Ghana vs. Panamá: transmisión EN VIVO
El partido entre Ghana vs. Panamá por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy miércoles 17 de junio desde las 20 horas (hora Uruguay) en el estadio de Toronto.
Ghana vs. Panamá
- Hora: 20 horas
- Estadio: Toronto
- Árbitro: Glenn Nyberg
- Transmisión EN VIVO: Dsports