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Ghana vs. Panamá, por la Copa Mundial FIFA 2026: hora y donde ver EN VIVO por tv y streaming

El conjunto dirigido por Carlos Queiroz buscará sumar los primeros tres puntos por sobre los centroamericanos, quienes regresan por segunda vez en su historia a la máxima cita del fútbol mundial, después de su debut en Rusia 2018.

17 de junio de 2026 14:38 hs
Ghana vs Panamá EN VIVO

Ghana vs Panamá EN VIVO

La Selección de Ghana enfrentará este miércoles 17 de junio a Panamá por el segundo partido del Grupo L de la Copa del Mundo FIFA 2026.

El conjunto dirigido por Carlos Queiroz buscará sumar los primeros tres puntos por sobre los centroamericanos, quienes regresan por segunda vez en su historia a la máxima cita del fútbol mundial, después de su debut en Rusia 2018.

"Por supuesto, (Panamá) tiene algunas debilidades", señaló el entrenador portugués. "Tenemos que encontrarlas y creo que (tenemos) la solución ‌a sus puntos fuertes", insistió.

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Dónde ver Ghana vs. Panamá: transmisión EN VIVO

El partido entre Ghana vs. Panamá por la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará hoy miércoles 17 de junio desde las 20 horas (hora Uruguay) en el estadio de Toronto.

Ghana vs. Panamá

  • Hora: 20 horas
  • Estadio: Toronto
  • Árbitro: Glenn Nyberg
  • Transmisión EN VIVO: Dsports

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