La primera gran polémica: la FIFA admitió una falla técnica y explicó la ausencia de las líneas del VAR en el penal de Suiza vs Qatar en el Mundial 2026

El arranque del Mundial 2026 ya entregó su primera gran controversia tecnológica, obligando a una rápida intervención de las máximas autoridades del fútbol a través de la FIFA. Durante el encuentro entre Suiza y Qatar, disputado en San Francisco, el arbitraje quedó en el centro de las miradas tras una jugada decisiva que derivó en un penal a favor del conjunto europeo.

La polémica no se generó por la infracción en sí, sino por la llamativa ausencia de las animaciones de fuera de juego en la transmisión oficial, un elemento clave para convalidar la acción previa.

El incidente ocurrió a los 14 minutos del primer tiempo del encuentro que Suiza y Qatar igualaron este sábado 1-1, cuando el árbitro hondureño Héctor Saíd Martínez cobró una falta del arquero qatarí contra Remo Freuler.

Tras una revisión silenciosa desde la cabina de videoarbitraje, la decisión se mantuvo y Breel Embolo la cambió por gol.

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Sin embargo, las dudas sobre una posición adelantada en la jugada previa inundaron las redes sociales debido a que la televisión nunca mostró el habitual trazado de líneas interactivo.

La explicación de la FIFA por esa jugada en Suiza vs Turquía

Ante el creciente malestar, la FIFA emitió un comunicado oficial aclarando que existió un desperfecto técnico temporal.

Según la entidad, un corte de energía imprevisto en los sistemas de generación visual impidió que la animación en tres dimensiones se procesara a tiempo para la emisión global.

El organismo fue tajante al señalar que el inconveniente afectó exclusivamente la interfaz destinada al público y a los medios de comunicación, garantizando que los jueces encargados del VAR sí contaron con las herramientas necesarias en sus monitores.

Para disipar cualquier sospecha de injusticia, la FIFA difundió de forma pública las capturas del software donde se constata la posición lícita del atacante suizo al momento de recibir el pase.

A pesar de los esfuerzos por demostrar transparencia, el episodio reabrió el debate sobre la dependencia tecnológica en los torneos de máxima categoría y la necesidad de una comunicación más fluida para evitar suspicacias cuando los sistemas principales sufren este tipo de apagones.