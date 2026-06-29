"Mi corazón está contigo": el sentido mensaje para Manuel Ugarte de Georgia May Heath, la pareja del futbolista lesionado que lo acompañó en el Mundial 2026

La pareja del jugador de la selección uruguaya Manuel Ugarte , la influencer británica Georgia May Heath , le envió un sentido mensaje de ánimo al futbolista luego de confirmarse la grave lesión que sufrió y que lo dejó afuera del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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El jugador se lesionó en el cierre del primer tiempo del partido ante España del pasado viernes, justo antes de la jugada del gol de Alex Baena con el que la roja le ganó 1-0 a Uruguay.

Manuel Ugarte se retiró así de la cancha en el partido Uruguay vs España por el Mundial 2026

Este domingo se conoció la magnitud de la lesión al confirmarse que sufrió una rotura de ligamentos.

Georgia May Heath, quien estuvo en el Mundial 2026 acompañando a Ugarte junto a su familia , le dedicó un mensaje.

La carta de Manuel Ugarte tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la eliminación de Uruguay del Mundial 2026: "Tocar fondo me va hacer más fuerte"

El sentido mensaje de Manchester United a Manuel Ugarte por su lesión de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda con la selección uruguaya en el Mundial 2026

Georgia May Heath junto a la familia de Manuel Ugarte en el Mundial 2026

“Mi corazón está contigo, mi amor. Sé cuánto duele esto, pero conozco tu fortaleza y sé que volverás aún más fuerte. Te amo”, le comentó, en inglés, en una historia de Instagram.

El mensaje de Georgia May Heath para Manuel Ugarte

Además, le dedicó un posteo en el que se los ve a ambos juntos en una piscina en Playa del Carmen junto a la sobrina de Ugarte. “Siempre”, comentó, con un corazón blanco.

Georgia May Heath alentando a Manuel Ugarte en el Mundial 2026

Ugarte se manifestó este domingo, tras conocerse la lesión, con una carta en sus redes sociales.

"Ya pasaron unos días después de todo. Tener la lesión más dura que un futbolista puede tener en uno de los partidos más importantes de mi país y haber terminado de esta manera sin poder acompañar a mis compañeros hasta el final en la cancha y sin dejar al país representado como se merece es algo que me va a quedar marcado para mí vida", comenzó escribiendo el futbolista en su cuenta de Instagram.

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"Tocar fondo me va hacer más fuerte en todo sentido, y siento que este es el caso", continuó el centrocampista del Manchester United.

Georgia May Heath alentando a Manuel Ugarte en el Mundial 2026

Para Ugarte, "cuando la vida quiere que pares te lo hace saber de algún modo", y aseguró que es responsabilidad de él "sacar lo positivo de esto". "Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae", agregó.

El volante le agradeció a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y al Manchester United "por estar a disposición desde el minuto que pasó" su lesión, y a su "familia, amigos" y todos aquellos que le enviaron mensajes de apoyo. "Voy a volver más fuerte", sentenció.

La lesión de Manuel Ugarte

El centrocampista uruguayo Manuel Ugarte se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante el partido contra España, el viernes en Guadalajara, que marcó la eliminación de la Celeste del Mundial.

Ugarte, jugador del Manchester United fue sustituido en la primera parte del partido que perdió Uruguay por 0-1 en la última jornada del Grupo H.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció este domingo en un comunicado la peor de las presunciones que se tenían para la lesión del centrocampista de 25 años.

Agregó la entidad que que se encuentra trabajando en conjunto con Manchester United para evaluar los próximos pasos con el jugador.

Facundo Pellistri junto a Manuel Ugarte y Santiago Bueno en el Mundial 2026

Ugarte se lesionó en el tramo final del primer tiempo del encuentro jugado en el estadio Akron de Guadalajara, y fue retirado en camilla de la cancha.

Urgarte, titular habitual, había jugado 72 minutos en el partido de debut que terminó empatado 1-1 con Arabia Saudí, 70 en el 2-2 con Cabo Verde y 45 en la derrota por 0-1 ante la Roja.

Con apenas dos puntos acumulados sobre nueve posibles, la Celeste se quedó afuera de la Copa del Mundo y se convirtió en una de las grandes decepciones del torneo.

Además de Ugarte, el último juego de Uruguay dejó dos lesionados en España: Yeremy Pino y Nico Williams.

Pino fue sometido a pruebas radiológicas este sábado que detectaron un "esguince acromioclavicular".

Williams sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha.

Con base en EFE