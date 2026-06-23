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Panamá vs Croacia EN VIVO por el Mundial 2026: duelo de necesitados por el grupo L

Seguí EN VIVO el partido entre Panamá y Croacia, correspondiente a la segunda jornada del grupo L del Mundial 2026

23 de junio 2026 - 20:18hs
Luka Modric
EFE
Croacia
EFE

EN VIVO

Panamá y Croacia se enfrentan en el estadio BMO Field, en Toronto, en el marco de la segunda fecha del grupo L del Mundial 2026, donde ambos equipos deben sumar su primer triunfo tras caer en sus respectivos debuts, incluso con chances de pelear en la cima tras el empate entre Inglaterra y Ghana. El partido comenzará a las 20:00 horas.

Seguí las estadísticas del partido en vivo:

Panamá vs Croacia en vivo

La tabla de posiciones del grupo L del Mundial 2026

Comienza la cobertura de Referí

Acá empieza la cobertura del partido entre Inglaterra y Ghana por el Mundial 2026.

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