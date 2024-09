Comandante del Ejército israelí en el norte: "Sean cual sean las opciones, estamos preparados"

WhatsApp Image 2024-09-18 at 15.21.14.jpeg

Razili contó que: “El 7 de octubre Israel empieza a llamar a los reservistas y a los soldados combatientes que están en su servicio regular para ir a defender los ataques en el sur y también llama a reservistas a pararse frente a la frontera. El 8, Hezbolá realiza un ataque hacia territorio israelí. Como está la cúpula de hierro no fueron efectivos esos ataques los que intentó durante dos semanas”.

“El 8 y 9 de octubre el gobierno de Israel decidió sacar a los habitantes de la zona norte de sus casas porque entiende que la prioridad número uno es proteger a los habitantes y en la línea de 0 a 4 kilómetros todos los habitantes de los poblados cercanos fueron desplazados. La mayoría a hoteles o a otros lugares”, narró.

Aclaró también que: “Del lado Libanés no tienen ese tipo de soluciones y los civiles no son desplazados y no tenemos nada en contra de los civiles libaneses, están mezclados con los militantes de de Hezbolá, la guerra es contra Hezbolá”.

El militar agregó que durante los meses que están en la zona aprendieron los movimientos y las tácticas de Hezbolá y con esa información se realizan los entrenamientos.

“Hay sobre la mesa dos posibilidades: una que es la vía diplomática, que depende del gobierno, aunque es muy difícil mantener un acuerdo con un grupo terrorista, la otra opción que tenemos sobre la mesa es el ataque para evitar una penetración y distintos tipos de ataque contra la población. La estrategia de Israel es siempre atacar y que todos los combates sean del otro lado de la frontera y no permitir al enemigo entrar. Sean cual sean las opciones, estamos preparados”, sentenció.

Norte de Israel Norte de Israel

La muerte de Nasrala

Este sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la muerte del líder del partido terrorista libanés Hezbolá, Hasán Nasralá, después de los intensos bombardeos que lanzaron durante la tarde y noche del viernes en los suburbios de la zona sur de Beirut, bastión de la organización.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CapitanKaplan/status/1840000099491164609&partner=&hide_thread=false Con la precisa orientación de inteligencia de la Armada israelí y la Dirección de Inteligencia, los aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí alcanzaron la posición de instalaciones de almacenamiento de misiles antibuque de Hezbollah, que se encontraban debajo de seis… pic.twitter.com/PJuwve2K90 — Roni Kaplan (@CapitanKaplan) September 28, 2024

"Hasán Nasrala ya no podrá aterrorizar al mundo", escribieron las FDI en su cuenta de la red social X. También lo confirmó Hezbolá quien además aseguró seguir con la "yihad" contra Israel, por lo cual la zona norte del país está en estado de alerta permanente.