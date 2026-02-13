Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  17°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Mundo / LA HEREDERA DE KIM JONG UN

Corea del Norte | Presente en el lanzamiento de misiles y de creciente influencia política, ¿quién es Kim Ju Ae?

De tan solo 13 años, la joven ya se mostró en público con su padre en múltiples jornadas oficiales y eventos de alto perfil, como una visita a Beijing en septiembre de 2025.

13 de febrero 2026 - 12:41hs
Kim Ju Ae

Kim Ju Ae, la hija adolescente de Kim Jong Un, sería la sucesora para liderar Corea del Norte en el corto plazo, según dejó trascender el jueves la agencia de espionaje surcoreana NIS.

De tan sólo 13 años, la joven ya se mostró en público con su padre en múltiples jornadas oficiales y eventos de alto perfil, como una visita a Beijing en septiembre de 2025, siendo su primer viaje conocido al extranjero. También participó de una prueba de lanzamiento de misiles de largo alcance en 2022 y en una visita al Palacio del Sol Kumsusan de Pyongyang en enero.

image

Kim Ju Ae viajó con él a Pekín en septiembre para la primera cumbre de Kim con Xi Jinping en seis años, en el marco de un acto conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial.

Más noticias
al menos diez personas murieron y otras 25 resultaron heridas durante tiroteo en una escuela de canada
TRAGEDIA

Al menos diez personas murieron y otras 25 resultaron heridas durante tiroteo en una escuela de Canadá

La evaluación del servicio de inteligencia nacional llega mientras Corea del Norte se prepara para celebrar su mayor conferencia política a finales de febrero, donde se espera que Kim describa los principales objetivos políticos para los próximos cinco años y tome medidas para reforzar su control autoritario.

image

La noticia de la existencia de Ju Ae surgió por primera vez a través del jugador de baloncesto estadounidense Dennis Rodman, quien reveló al periódico The Guardian en 2013 que "sostuvo a la bebé Ju Ae" durante un viaje al estado secreto.

Desde entonces, apareció con frecuencia en medios estatales, suavizando la imagen de su padre. Lo acompañó a Pekín para el mayor desfile militar de la historia de China, donde se la vio descendiendo de su tren blindado en la estación de tren de la ciudad asiática.

"A menudo se la ve con el pelo largo, algo prohibido para sus compañeras, y vistiendo ropa de diseñador, que está fuera del alcance de la mayoría en su país", repasó la cadena BBC.

Temas:

Corea del Norte Kim Jong Un misiles

Seguí leyendo

Las más leídas

Vista del proyecto TUMO en Uruguay, a la entrada del Aeropuerto de Carrasco
EDUCACIÓN

TUMO abrió las inscripciones en Uruguay: de qué se trata el proyecto y cómo postularse

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer explosiones muy controladas
REFORMA DEL TRANSPORTE

Túnel de 18 de Julio: cateo encontró roca dura a tres metros de superficie y geólogo no descarta que se deban hacer "explosiones muy controladas"

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió amputaciones en pies y manos, pero se encuentra estable
TELEVISIÓN

Rafa Villanueva fue operado en Maldonado luego de 47 días en el CTI: sufrió "amputaciones en pies y manos", pero se encuentra estable

El Águila: así será la nueva ciudad innovadora de US$ 500 millones que se construirá en Atlántida

El Águila: así será la nueva ciudad innovadora de US$ 500 millones que se construirá en Atlántida

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos