Corea del Norte | Presente en el lanzamiento de misiles y de creciente influencia política, ¿quién es Kim Ju Ae?

Kim Ju Ae , la hija adolescente de Kim Jong Un , sería la sucesora para liderar Corea del Norte en el corto plazo, según dejó trascender el jueves la agencia de espionaje surcoreana NIS .

De tan sólo 13 años, la joven ya se mostró en público con su padre en múltiples jornadas oficiales y eventos de alto perfil, como una visita a Beijing en septiembre de 2025, siendo su primer viaje conocido al extranjero. También participó de una prueba de lanzamiento de misiles de largo alcance en 2022 y en una visita al Palacio del Sol Kumsusan de Pyongyang en enero.

Kim Ju Ae viajó con él a Pekín en septiembre para la primera cumbre de Kim con Xi Jinping en seis años, en el marco de un acto conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial.

La evaluación del servicio de inteligencia nacional llega mientras Corea del Norte se prepara para celebrar su mayor conferencia política a finales de febrero, donde se espera que Kim describa los principales objetivos políticos para los próximos cinco años y tome medidas para reforzar su control autoritario.

La noticia de la existencia de Ju Ae surgió por primera vez a través del jugador de baloncesto estadounidense Dennis Rodman, quien reveló al periódico The Guardian en 2013 que "sostuvo a la bebé Ju Ae" durante un viaje al estado secreto.

Desde entonces, apareció con frecuencia en medios estatales, suavizando la imagen de su padre. Lo acompañó a Pekín para el mayor desfile militar de la historia de China, donde se la vio descendiendo de su tren blindado en la estación de tren de la ciudad asiática.

"A menudo se la ve con el pelo largo, algo prohibido para sus compañeras, y vistiendo ropa de diseñador, que está fuera del alcance de la mayoría en su país", repasó la cadena BBC.