La automotriz BYD retirará 115 mil vehículos del mercado chino por problemas de diseño y de baterías

BYD Tang Foto: BYD

La automotriz BYD retirará del mercado chino 115 mil vehículos por problemas de diseño y riesgos de seguridad vinculados a baterías de unidades de las series Tang y Yuan Pro producidas entre 2015 y 2022. Se trata de la retirada más grande que debe hacer BYD en su historia.

Así lo informó la Administración Estatal de Regulación delMercado en China en un comunicado, donde aseguró que BYD había presentado un plan de retirada de 44.535 vehículos de la serie Tang, producidos entre marzo de 2015 y julio de 2017 por defectos de diseño y de componentes que podrían causar un funcionamiento anormal de los autos.

Otras 71.248 unidades de la serie Yuan Pro, ensamblados entre febrero de 2021 y agosto de 2022, también serán retiradas. En este caso, según la administración china, se trata de problemas de fabricación que afectaron la instalación de la batería.

BYD había tenido que retirar en febrero 6.843 vehículos de la línea Fangchengbao Bao 5, unos todoterreno híbridos, por riesgos de incendio.

Antes (en setiembre de 2024), también debió retirar casi 97.000 modelos de la línea Dolphin y Yuan Plus por una falla en la unidad de control de dirección que presentaba riesgos de incendio.