Astesiano se reunirá con su abogado en la cárcel de Florida: decidirán si presentan recurso para revisar el acuerdo abreviado

El anterior abogado de Astesiano dijo, tras reunirse con su excliente en Florida el pasado 11 de junio , que Fossati los presionó para que firmaran un acuerdo abreviado y no fueran a juicio ya que esto podría suponer que el excustodio perdiera a su familia.

"Le dije a la doctora que evaluábamos la posibilidad de ir a juicio, que es totalmente entendible. Ella me responde, estábamos solos. No había tableta prendida porque nos estábamos yendo. Estábamos los dos de pie. Y me dijo: 'doctor, evalúelo. Si se van a juicio puede perder algo más que la libertad'", recordó Prieto.