"Puede perder a la familia": la advertencia que le hizo Fossati a Astesiano, según su exabogado

Marcos Prieto , el exabogado de Alejandro Astesiano , dijo que la entonces fiscal del caso, Gabriela Fossati , los presionó para que firmaran un acuerdo abreviado y no fueran a juicio, ya que esto podría suponer que el exjefe de la custodia de Luis Lacalle Pou perdiera a su familia.

Prieto, sin embargo, dijo que una de las advertencias que hizo la fiscal fue al terminar una reunión, cuando ya se estaban retirando y no había dispositivos grabando .

"Le dije a la doctora que evaluábamos la posibilidad de ir a juicio, que es totalmente entendible. Ella me responde, estábamos solos. No había tableta prendida porque nos estábamos yendo. Estábamos los dos de pie. Y me dijo: 'doctor, evalúelo. Si se van a juicio puede perder algo más que la libertad'", recordó Prieto.

Y entonces dijo que le preguntó a qué se refería. "Y me dice: 'puede perder a la familia. Usted vio la carpeta investigativa (...) Vea la carpeta y saque sus conclusiones'".

Según el abogado, con esa advertencia Fossati se refería a "fotos personales" que le habían enviado a Astesiano a su celular.

"Lo que me quiso decir la doctora es que si nos íbamos a juicio esas fotos se iban a hacer públicas. Se lo dije a Astesiano y quedó más que preocupado. Y fue un antes y un después. También se lo conté al hermano, a Fabricio, y eso es todo lo que aconteció", señaló.

Prieto aseguró que en su momento asesoró a su cliente para que "no firmara" pero que Astesiano recibió presiones. "Nunca vi un cliente que tuviera esas presiones".