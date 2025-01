Botana aseguró que Negro asume el Ministerio del Interior luego de "haber andando chusmeando sobre dos senadores"

TRANSICIÓN Carlos Negro se mostró crítico con la LUC: "No tuvo el resultado que se pretendía"

Botana sostuvo que el ministro del Interior es "el más político de los políticos" y que su perfil debe generar confianza y garantías, características que no encuentra en Negro. "No me da garantías", aseguró.

¿A qué antecedentes se refiere Botana?

El dirigente blanco alude a un episodio ocurrido en junio de 2024, cuando el periodista Gabriel Pereyra publicó una captura de pantalla en su cuenta de X, donde aparece el nombre de Negro en la parte superior de la imagen.

La publicación de Pereyra fue en referencia a las denuncias presentadas por Graciela Bianchi y Sergio Botana, ante la filtración de chats privados en medios de prensa.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/OPetinatti/status/1801259654086906179&partner=&hide_thread=false El periodista @Gabrielhpereyra subió este tuit que borró CASI inmediatamente porque no se había percatado que quedó el remitente.

El FISCAL Carlos Negro -ex PCU, como Jorge Diaz- quedó algo expuesto pero no vamos a imaginar que es informante suyo...

Revisen bien antes de tuitear pic.twitter.com/xaNtdRu4HH — Orlando Petinatti (@OPetinatti) June 13, 2024

¿Qué destacó sobre el resto del gabinete designado por Orsi?

Botana consideró que el presidente electo eligió un gabinete equilibrado, con una buena combinación entre perfil técnico y político. Sin embargo, la designación de Negro fue la única que criticó.

¿En qué contexto se realizaron estas declaraciones?

Las declaraciones de Botana se dieron en encuentro político del sector Alianza País en Atlántida, Canelones, liderado por el senador y exministro Javier García. En una rueda de prensa posterior, Botana expresó sus opiniones sobre el gabinete designado por el presidente electo Yamandú Orsi.