Delgado volvió a hablar tras la derrota del balotaje y dijo que "no sería blanco" si no tuviera "dolor" y "un poquito de rabia"

El excandidato a la Presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, volvió a hablar públicamente después de perder el balotaje contra Yamandú Orsi y dijo que "no sería blanco" ni "correría sangre" por sus venas si no tuviera "dolor" y "un poquito de rabia" por la derrota.

"A todos nos dolió perder la elección, obviamente que sí. A ver, sería un frívolo, no sería blanco y no correría hasta sangre por mis venas y habría tirado por la borda los 16 años que estoy militando para que el partido gane, si no tuviera dolor, un poquito de rabia", dijo Delgado, según informó Telemundo.