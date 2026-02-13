Dos taxis chocaron en el Centro: uno de los conductores cruzó con luz roja y derribó un semáforo

Captura de pantalla - Arriba gente (Canal 10)

Dos taxis chocaron en la mañana de este viernes en el Centro de Montevideo y ambos resultaron con lesiones leves. El siniestro ocurrió en la intersección de avenida 18 de Julio y Convención, una esquina regulada por semáforos donde uno de los conductores habría cruzado con luz roja.

Según información divulgada en primera instancia por Arriba Gente (Canal 10) uno de los conductores circulaba por 18 de Julio con luz verde habilitada, mientras que el otro habría cruzado desde Convención con luz roja.

Producto del impacto, uno de los vehículos quedó detenido sobre la avenida y el otro terminó sobre la esquina, donde derribó un semáforo. No hubo otras personas involucradas en el hecho.

Ninguno de los taxistas llevaba pasajeros al momento del choque, agregó Subrayado.

Tras el siniestro, los semáforos de las cuatro esquinas quedaron fuera de servicio. En la zona hay media calzada habilitada para circular, por lo que el tránsito se presenta más lento de lo habitual. En el lugar trabajan efectivos de la Seccional 2ª.