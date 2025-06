"En todos los países europeos existe": Jorge Díaz sobre la necesidad de un Ministerio de Justicia en Uruguay

Para Díaz, la creación del ministerio responde a una necesidad estructural en la administración pública, particularmente en la gestión del acceso a la justicia y las políticas públicas vinculadas al sistema judicial. Sin embargo, dejó en claro que el ministerio no interferiría en la función jurisdiccional, la cual continuará siendo exclusiva de jueces y juezas, respetando los principios constitucionales: " Lo que no va a hacer nunca un Ministerio de Justicia en Uruguay es la función jurisdiccional, esa está reservada exclusivamente a los jueces y juezas ".

PARLAMENTO "No tengo que aclarar nada": Jorge Díaz suspendió comparecencia al Parlamento y generó un cruce entre legisladores del oficialismo y oposición

Díaz reconoció que la creación de este ministerio depende del consenso político y debe contar con el respaldo de ambas cámaras del Parlamento, según lo establece la Constitución. "La única forma de crear un ministerio en este país es con la autoridad absoluta de ambas cámaras", explicó. El prosecretario remarcó que la implementación de esta propuesta no debe ser vista desde una óptica partidaria, sino como una necesidad para garantizar el acceso de los ciudadanos a la justicia, especialmente aquellos sectores más vulnerables. "Me gustaría preguntarle al ciudadano que hoy no tiene acceso a la justicia, a esa mujer de Tres Islas que está esperando su derecho", subrayó Díaz.