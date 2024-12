Fiscal Perciballe respondió a dichos de Lucía Topolansky sobre mentiras de testigos en casos de la dictadura: "Que haga la denuncia"

"No sé en qué se basó para decir eso ; si tiene los elementos, que haga la denuncia" , dijo el fiscal Perciballe a El País, consultado sobre los dichos de Topolansky.

La exvicepresidenta afirmó en una entrevista para el libro Los Indomables de Paulo Cohen que distintos testigos de delitos de lesa humanidad mintieron ante la justicia. "La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’ . Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada", expresó Topolansky.

La también exsenadora del Frente Amplio relató que fue testigo de la muerte de un preso político durante su paso por la cárcel, al ver que le lanzaron una bomba de humo a su celda . De todas formas, aclaró que no pudo ver a los responsables del hecho.

"Los otros, los que querían que mintieras, te pedían esas cosas (mentir), pero no podés, porque vos no sos como ellos", detalló Topolansky en otro fragmento del libro, quien indicó que los Tupamaros se negaron a realizar este tipo de prácticas y tampoco dirán quiénes mintieron para no ser catalogados como "traidores ni botones".

La exjerarca incluso afirmó que dijo que este tema genera tensiones en algunos sectores de la izquierda. "Es un asunto muy delicado que a veces te llena de rabia", agregó.

"No tenemos ninguna constancia, y de tenerla haríamos la denuncia correspondiente", señaló por su parte Perciballe, quien cree que los dichos de Topolansky son "la opinión de una persona y nada más".

El fiscal explicó que "cuando un funcionario público está en conocimiento de un delito, necesariamente tiene que denunciarlo", por lo que si él conociera una situación como la que menciona Topolansky y no la comunicara "estaría en omisión".

Además, marcó que "una víctima declara como testigo, y si declara como testigo y miente, es pasible de falso testimonio"