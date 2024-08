Gobierno pone la lupa en la caja de OSE tras advertir "importantes desvíos" en la ejecución financiera

La alerta fue dada por el director de la OPP, Fernando Blanco , en una carta enviada al presidente de la empresa pública, Raúl Montero , en la que lo instó a “tomar medidas” para “reducir los gastos” a los niveles acordados previamente y no realizar nuevos “incrementos” para permitir que el segundo semestre “muestre valores más equilibrados, reduciendo el déficit previsto y la necesidad de financiamiento”.

A su vez, OSE resolvió pedirle al gobierno que le autorice un préstamo adicional de US$ 90 millones de Fonplata para el proyecto de saneamiento, US$ 12 millones de bancos locales para solventar las conexiones intradomiciliarias previstas en esa licitación y otros US$ 20 millones para gastos corrientes, de acuerdo con documentos internos revisados por El Observador.