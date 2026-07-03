Gonzalo Moratorio alcanzó la meta de un millón de dólares para costear tratamiento contra el cáncer: "Realmente es un sueño"

El científico Gonzalo Moratorio alcanzó la meta de recaudación de un millón de dólares para costear un tratamiento contra el cáncer cerebral que padece. El virólogo viajará en las próximas horas a Estados Unidos para comenzar con los preparativos para el tratamiento con células CAR-T.

Dicho tratamiento consiste en una técnica de inmunoterapia que altera genéticamente células T para que puedan detectar, atacar y destruir los tumores . Se trata de uno de los tratamientos más prometedores contra el cáncer (y que está en etapa experimental), aunque Moratorio aclaró que "habrá que esperar un poco" y "evaluar muchas cosas" antes de aplicarlo por completo, aunque dijo ya estar "en el ruedo".

" Realmente es un sueño y algo que nos llena de esperanza ", dijo el investigador en un video publicado en redes sociales junto al médico Fernando Montero, también acupunturista, que lo acompaña en su tratamiento.

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La campaña de recaudación para costear el tratamiento de Moratorio había comenzado en mayo y alcanzó la meta del millón de dólares luego de que este jueves se subastara una obra del escultor Pablo Atchugarry por US$ 33 mil. En el medio, sin embargo, se realizaron una serie de actividades de distinto tipo para recaudar fondos, además de difundir distintas vías de colaboración para apoyar la causa.

En caso de que sobre dinero, Moratorio señaló que "si sobra un dólar" se volcará en causas de este tipo, en particular aquellas vinculadas al cáncer cerebral.

"La idea es que si sobra un dólar de todo esto inclusive lo que sobre poder reutilizarla en causas como estas", dijo el virólogo.

Moratorio fue diagnosticado el año pasado con un tumor cerebral muy agresivo, por el que ya fue operado dos veces.