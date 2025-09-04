Dólar
/ Nacional / NARCOTRÁFICO

Juicio a senador paraguayo vinculado a Sebastián Marset: aseguran que narcotraficante uruguayo pidió US$ 500 mil desde Dubái estando preso

Según la declaración de un testigo, un dirigente del Partido Colorado paraguayo le pidió US$ 500 mil para asistir a un futbolista uruguayo que estaba preso en Dubái

4 de septiembre 2025 - 18:28hs
El narco Sebastián Marset jugó seis partidos en Deportivo Capiatá de Paraguay e invirtió allí mucho dinero

El juicio oral y público contra Erico Galeano, senador paraguayo del Partido Colorado –presidido por Horacio Cartes–, continúa y este jueves un testigo aportó información clave para el caso, vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Uno de los testigos citados por el Ministerio Público, cuya investigación está a cargo del fiscal de Crimen Organizado Deny Yoon Pak, fue el senador del Partido Colorado Derlis Osorio.

Osorio testificó en el juicio contra su correligionario Galeano y contó que en los últimos meses de 2021 llegó a su casa de visita el entonces presidente del Club Deportivo Capiatá, Ezequiel Ramírez, para tener una reunión. Fue en ese club que Marset invirtió dinero e incluso compitió como futbolista, antes de que su operativa quedara al descubierto con la operación A Ultranza.

"Estaba necesitando con urgencia un préstamo de US$ 500 mil para enviarle a un jugador de Capiatá, un uruguayo de apellido Marset, que estaba detenido en ese momento, según siempre me decía, en Dubái por problemas de documentación", relató Osorio en el juicio, cuya transmisión está disponible en Youtube.

Las fechas en las que se produjo el pedido del presidente del Club Deportivo Capiatá coinciden con la época en la que Marset estuvo preso en Dubái, donde fue detenido por portar un pasaporte falso. El narcotraficante –que permanece prófugo y tiene una requisitoria de Interpol y la DEA estadounidense– estuvo preso entre fines de setiembre y fines de diciembre en Dubái.

Según el relato de Osorio, Ramírez le pidió gestionar el préstamo con Hugo Velázquez, vicepresidente del gobierno de Mario Abdo Benítez y candidato a la Presidencia por entonces.

"Le dije que veía muy difícil eso, pero que lo iba a transmitir, cosa que hice", recordó Osorio, aunque luego aclaró que el pedido de dinero no tuvo éxito.

Sin embargo, narró que días después de haber recibido al dirigente de Capiatá lo llamó la diputada Jazmín Narváez, también del Partido Colorado. Narváez le comentó en la llamada que el senador Galeano –acusado en el juicio– le había pedido un préstamo de US$ 500 mil "sin explicarle por qué".

La legisladora también transmitió entonces que Galeano había intentado involucrar al presidente Abdo Benítez. Según recordó Osorio que le dijo la diputada, el presidente le aseguró que "no estaba en condiciones" de acceder al planteo y que, "en todo caso", podía "ayudarla a gestionar un préstamo" ante el banco de fomento.

Según Osorio, por ese entonces no tenía conocimiento de quién era Marset, algo que se terminó enterando cuando explotó el caso A Ultranza, ya en febrero de 2022.

Temas:

Sebastián Marset Dubái partido Colorado Paraguay

