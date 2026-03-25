Metsul advierte por ola de calor "extrema y atípica" y prevé temperaturas hasta 15°C por encima de lo normal

Una ola de calor “extrema y atípica” para el inicio del otoño impactará en los próximos días en Uruguay y la región, con temperaturas muy por encima de los valores habituales y varios días consecutivos de calor intenso. Según el informe de Metsul , se espera que el fenómeno genere “ una sucesión de días soleados, escasas precipitaciones y un calor que tenderá a intensificarse gradualmente ” en Argentina, Paraguay, el sur de Brasil y Uruguay.

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El análisis meteorológico indica que las temperaturas estarán en promedio “ 10°C superior al promedio histórico para este inicio de otoño ”, e incluso en algunos momentos podrían ser “ hasta 15°C por encima de lo normal para esta época del año ”.

El calor no solo se concentrará en zonas continentales. MetSul advierte que “ incluso en las zonas más cercanas a la costa se sentirá el calor, y en algunos días se prevé un calor propio del verano ”.

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El evento comenzará a intensificarse hacia el fin de semana, cuando las temperaturas superarán los 30 °C en gran parte de la región.

De acuerdo al pronóstico, durante esos días se esperan máximas de entre 36 °C y 38 °C en algunas zonas de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, con condiciones bochornosas y escasas lluvias.

Qué explica la ola de calor

El fenómeno responde a la combinación de varios factores atmosféricos, entre ellos una corriente en chorro en altura, vientos del norte que transportan aire cálido y la falta de precipitaciones en zonas afectadas por la sequía.

Este escenario favorecerá la formación de una “burbuja de aire caliente” que se mantendrá durante varios días.

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El informe advierte que el episodio no será breve. “No solo es destacable la temperatura inusualmente alta, sino también la larga sucesión de días muy calurosos a principios de otoño”, señala.

Además, el fenómeno podría extenderse hacia los primeros días de abril, ya que “la falta de lluvia (…) mantenga el patrón de altas temperaturas” en la región.