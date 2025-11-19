Ministerio de Trabajo convocó a empresa UKG para conocer las razones detrás del cierre de operaciones en Uruguay

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo , aseguró que están trabajando en convocar una reunión con representantes de UKG para conocer los "argumentos" detrás de la decisión de la empresa estadounidese de cerrar sus operaciones en Uruguay .

"Nos sorprendió cuando apareció la noticia, también porque no tuvimos comunicación previa. No había antecedentes o avisos de ningún tipo ", aseguró Castillo al programa Puesta a Punto (Canal 12).

"Al contrario, rastreamos para atrás y hace pocos días habían conseguido una entrevista con una revista del medio, en la cual se decía que la empresa proyectaba crecer y contratar a más trabajadores ", agregó.

El cierre sin aviso de UKG desde adentro: "Fue shockeante, no lo vimos venir ni cerca"

En este marco, explicó el ministro, están buscando "convocar" a la empresa a una reunión . "Hicimos varios intentos en el transcurso del día" , afirmó.

De acuerdo a este, el objetivo del encuentro es escuchar los "argumentos" detrás de la decisión, conocer "qué fue lo que pasó", si existe alguna posibilidad de revertir la decisión y así "impedir que la empresa se vaya".

"Como no tenemos esas respuestas, no hay anuncio por parte de la empresa, la idea es poder conversar. Ojalá sea en la jornada de mañana", dijo, aunque reconoció que, hasta el momento, el gobierno no ha tenido respuesta.

Este martes se conoció que la empresa UKG, multinacional dedicada al desarrollo de software de gestión de capital humano, había decidido cerrar de sus operaciones en Uruguay, tres años y medio después de haber desembarcado en el país.

La compañía, que había pasado de tener menos de 40 empleados a más de 300, comunicó el martes a su personal que inicia el proceso de salida del país, con un cronograma ya definido que se aplicará de forma progresiva, según informó El Observador horas atrás.

Según la información trasladada a los trabajadores, cada empleado tendrá una reunión individual en los próximos días para conocer su situación particular. En paralelo, se enviarán notificaciones personalizadas con los detalles sobre los plazos y procedimientos del cierre.