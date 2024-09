Orsi dijo que Milei ha dado buenas señales a Uruguay y que no propondría ahora reintegrar a Venezuela al Mercosur

De esta manera, hizo referencia a la autorización del gobierno argentino para que Uruguay drague a 14 metros el canal de acceso al Puerto de Montevideo y también al respaldo que ha dado la administración de Milei a la postura de Luis Lacalle Pou respecto al bloque regional.

Cuando terminó el evento, Orsi fue consultado en rueda de prensa sobre otros temas, por ejemplo la posibilidad de propiciar desde el gobierno uruguayo la reintegración de Venezuela al Mercosur. El régimen de Nicolás Maduro está suspendido del bloque desde 2016.

"No, no, no. No se me ocurre, ahora no", respondió el candidato frenteamplista sobre plantear la restitución de Venzuela.