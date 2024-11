Live Blog Post

De cuánto es la multa por no votar en el balotaje

La votación es obligatoria y si el ciudadano no cumple con esta obligación quedará sujeto a las multas que le pueda aplicar la Corte Electoral. En el caso de las personas que no voten y que no sean funcionarios públicos o profesionales egresados de la Universidad de la República el costo de la sanción asciende a $ 1.740. En el caso de los funcionarios públicos o egresados de la Udelar, entonces, la multa es de $ 3.480.