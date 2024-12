Richard Read dijo que "la mugre en Montevideo es galopante" y el intendente Zunino cuestionó sus intereses

El intendente Mauricio Zunino dijo en rueda de prensa que Read está haciendo una "distorsión de los mecanismos formales " en los que los frenteamplista discuten porque " probablemente tenga algún otro interés que no sea el de la construcción colectiva".

El planteo del exdirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) se dio en entrevista con Arriba Gente (Canal 10). Le consultaron sobre si le gustaría ser candidato en las elecciones municipales de mayo de 2025 y contestó que no. "Me gustaría que la intendencia limpiara la ciudad, que los pozos que hay miles por todos lados, los taparan, y que los impuestos sean más bajos", sostuvo.

"¿Es verdad no? La mugre que hay en Montevideo es galopante. Desconocerla, mirar para un costado, yo no lo hago. No barro bajo la alfombra", añadió Read, un exdirigente sindical cercano en los últimos tiempos al presidente electo Yamandú Orsi.