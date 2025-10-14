Seguí en vivo la votación en el Senado de las venias de Beatriz Argimón y Carolina Ache como embajadoras

Las venias para designar a Beatriz Argimón y Carolina Ache como embajadoras de Uruguay fueron aprobadas la semana pasada en Comisión y se discutirán este martes en el plenario del Senado. Las designaciones, que corresponden a un movimiento estratégico del gobierno de Yamandú Orsi, generaron debate y división tanto dentro como fuera de las filas oficialistas.

Argimón a la Unesco y la OCDE Beatriz Argimón, exvicepresidenta de la República y figura del Partido Nacional, fue designada por Orsi para representar a Uruguay ante la Unesco y la OCDE. Sin embargo, su nombramiento ha sido recibido con críticas dentro de su propio partido. La senadora Graciela Bianchi cuestionó la designación, sugiriendo que Argimón recibiría este cargo como un "premio" por su “operación durante años” con el Frente Amplio, lo que revela las tensiones internas dentro de la coalición oficialista.

Ache a Portugal Por otro lado, la elección de Carolina Ache, exvicecanciller y miembro del Partido Colorado, para representar al país en Portugal, generó controversia incluso entre los propios legisladores blancos y colorados. La designación fue cuestionada principalmente por su rol como viceministra, donde grabó una conversación telefónica con el entonces canciller Francisco Bustillo, un hecho que la llevó a la Justicia en el marco de la investigación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Este episodio sigue siendo un tema delicado que, según los opositores, compromete su idoneidad para el cargo.

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 14/10/2025 | República Oriental del Uruguay