Dólar
Compra 38,90 Venta 41,40

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
algo de nubes
Miércoles:
Mín  14°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / PLENARIO

Seguí en vivo la votación en el Senado de las venias de Beatriz Argimón y Carolina Ache como embajadoras

Las designaciones generaron debate y división tanto dentro como fuera de las filas oficialistas

14 de octubre 2025 - 9:48hs
Ache Argimón.jpg

Las venias para designar a Beatriz Argimón y Carolina Ache como embajadoras de Uruguay fueron aprobadas la semana pasada en Comisión y se discutirán este martes en el plenario del Senado. Las designaciones, que corresponden a un movimiento estratégico del gobierno de Yamandú Orsi, generaron debate y división tanto dentro como fuera de las filas oficialistas.

Argimón a la Unesco y la OCDE

Beatriz Argimón, exvicepresidenta de la República y figura del Partido Nacional, fue designada por Orsi para representar a Uruguay ante la Unesco y la OCDE. Sin embargo, su nombramiento ha sido recibido con críticas dentro de su propio partido. La senadora Graciela Bianchi cuestionó la designación, sugiriendo que Argimón recibiría este cargo como un "premio" por su “operación durante años” con el Frente Amplio, lo que revela las tensiones internas dentro de la coalición oficialista.

Ache a Portugal

Por otro lado, la elección de Carolina Ache, exvicecanciller y miembro del Partido Colorado, para representar al país en Portugal, generó controversia incluso entre los propios legisladores blancos y colorados. La designación fue cuestionada principalmente por su rol como viceministra, donde grabó una conversación telefónica con el entonces canciller Francisco Bustillo, un hecho que la llevó a la Justicia en el marco de la investigación por la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset. Este episodio sigue siendo un tema delicado que, según los opositores, compromete su idoneidad para el cargo.

Más noticias
iberdrola demandara a la presidenta de red electrica por reprochar a la energetica su papel en el apagon
APAGÓN HISTÓRICO

Iberdrola demandará a la presidenta de Red Eléctrica por reprochar a la energética su papel en el apagón

Senado. Archivo
PARLAMENTO

De "una herramienta potente" a "expectativa desmedida": tras atentado a Ferrero y pedido de Orsi, Senado aprobó ley de lavado de activos

Embed - Sesión de la Cámara de Senadores | 14/10/2025 | República Oriental del Uruguay

Temas:

Senado Carolina Ache Cámara de Senadores Beatriz Argimón

Seguí leyendo

Las más leídas

Nacional ante Bahia por Copa Libertadores
NACIONAL

Conmebol felicitó a Nacional por clasificar a la Copa Libertadores 2026; mirá la histórica cifra de participaciones consecutivas que lograron los tricolores

Los juveniles ascendidos en enero de 2022: Renzo Sánchez, Santiago Marcel, Lucas Sanseviero y Facundo Perdomo
NACIONAL

"Un técnico me decía: 'Si fuera por mí te pondría, pero hay órdenes de arriba'"; la denuncia que hizo Lucas Sanseviero sobre su etapa en Nacional

Nahuel Herrera con su novia, Nadia
PEÑAROL

El ida y vuelta en las redes entre el Chino Lasalvia y su representado, Nahuel Herrera de Peñarol

Mina Bonino y Federico Valverde, jugador de la selección de Uruguay y Real Madrid
ESPAÑA

El emotivo mensaje de Federico Valverde a Mina Bonino por su cumpleaños y el fuerte reclamo de su esposa

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos