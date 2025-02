"Seguiría haciendo lo que estoy haciendo": lo que dijo Gustavo Basso al hablar de la muerte y contó párroco de Florida en su sepelio

Buitriago es otro de los damnificados de Conexión Ganadera ya que le confió al amigo sus ahorros personales con dos partidas de US$ 108 mil y US$ 19.715.

Al ser consultado por El Observador el sacerdote dijo que no haría más declaraciones sobre el tema y remitió a su abogado, Gastón Valenzuela, quien informó que lo representará en el concurso en el intento de recuperar algo de lo que invirtió y no realizará denuncia penal.

La semana pasada, luego de que se conoció que tenía sus ahorros en Conexión Ganadera, Buitrago declaró a CW 33 Radio Florida que no era dinero de la Diócesis sino ahorros propios. Aclaró que los curas diocesanos no hacen votos de pobreza, como hacen quienes integran una congregación religiosa, y vive de sus fondos personales. Señaló que en Uruguay existe la concepción “de que el sacerdote no tiene donde caerse muerto pero puede haber heredado”.

“En mi caso soy doctor en Teología lo que me ha habilitado muchísimas plazas donde puedo trabajar. Soy profesor del Celam, Centro para América y el Caribe, invitado a muchos lados a dar conferencia como profesional en el tema. Uno va con los gastos pagos y te pagan la conferencia”, indicó.

Por otra parte, el fiscal de Florida Hermes Antúnez indaga el contexto del siniestro de Basso. Según informó el fiscal este viernes recibió la pericia del ITF, que dio negativo a la presencia de alcohol y tóxicos en el cuerpo de Basso. El fiscal espera para los próximos días el informe primario de accidentología vial para saber más sobre las causas del siniestro.