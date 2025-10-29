Dólar
/ Nacional / PRESIDENCIA

"Sostuvo la lealtad hasta el final": Uruguay rinde homenaje a "Ansina" con un nuevo video creado con IA

"Ansina, es Lencinas, es memoria y significa resistencia y dignidad de nuestro pueblo rebelde y diverso", destaca el homenaje

29 de octubre 2025 - 10:08hs
ansina

Este miércoles Presidencia publicó un video creado con inteligencia artificial (IA) en honor a Joaquín Lencinas, conocido como “Ansina”, como parte de las conmemoraciones por su contribución a la Revolución Artiguista. El audiovisual, que recrea el contexto histórico de la década de 1760, rememora el encuentro entre Ansina y José Artigas, así como su participación en las gestas libertarias junto al prócer.

Embed - Uruguay rinde homenaje a Joaquín Lencinas

Este miércoles, en el Parque Artigas de Las Piedras, Canelones, se inaugura un monumento en honor a Ansina, evento que contará con la presencia del presidente Yamandú Orsi. "Ansina participó como lancero en incursiones contra los portugueses y en la formación de batallones en Purificación, entre otras gestas", recuerda el texto.

El video, en el que se emula la voz de Ansina, narra su historia de vida: “Mis ancestros vinieron de Angola y del Congo, y ahora esta mi tierra. Entrar en el regimiento de pardos y morenos en 1802 fue una oportunidad. Me convertí en soldado y allí conocí a Artigas cuando se hizo blandengue”.

