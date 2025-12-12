Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
cielo claro
Sábado:
Mín  21°
Máx  29°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEOS

Temporal con lluvias, granizo y rachas de viento en Uruguay: las imágenes de los departamentos afectados

El temporal tocó zonas del país como Rocha, Paysandú, Salto Soriano y Flores

12 de diciembre 2025 - 8:35hs
temporal1212

Este jueves, un temporal incidió en varios puntos de Uruguay con tormentas intensas que incluyeron fuertes lluvias y ráfagas de viento. Los eventos fueron registrados a través de videos, que rápidamente se difundieron por redes sociales mostrando la magnitud del fenómeno.

Uno de los departamentos más afectados fue Rocha, donde las imágenes de Lascano mostraron una tormenta con lluvias copiosas y vientos intensos. El fenómeno también tocó otras zonas del país, como Paysandú, Soriano y Flores, según lo reportado por la cuenta Meteorología Estación BCP.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AficionadoMeteo/status/1999213856539758783?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999213856539758783%7Ctwgr%5E2c6926c3d2303dab975b43e7a6e5ad0b3a33a73c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2F-Todo-lleno-de-agua--las-imagenes-de-la-tormenta-desatada-en-Rocha-uc946257&partner=&hide_thread=false

En la tarde, un fuerte temporal se desató en departamentos del litoral, lo que motivó que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitiera una alerta amarilla. Entre los detalles más destacados, el meteorólogo José Serra indicó a Montevideo Portal que en Paysandú, se observó una nube de desarrollo vertical que trajo consigo lluvias abundantes, viento fuerte y la posibilidad de granizo.

Más noticias
Libreta de conducir
MANEJO

El Congreso de Intendentes plantea un plazo de dos años para implementar el sistema de libreta por puntos

Suprema Corte de Justicia
PARLAMENTO

Diputados postergó aprobación de descentralización de la Defensoría Pública: advierten inconstitucionalidad y hay dudas sobre los bienes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/1999180260919673032?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999180260919673032%7Ctwgr%5E639f1f5d035f98ecc8f0f2694fddd34ab35ba77f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FTormentas-de-clima-subtropical-causaron-caida-de-arboles-y-fuertes-vientos-en-Uruguay-uc946208&partner=&hide_thread=false

Serra también explicó que este tipo de fenómenos forma parte de un cambio en las condiciones meteorológicas, marcando el paso hacia un clima subtropical. "Nada anormal bajo los cielos uruguayos", agregó, refiriéndose a la intensidad de las tormentas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/1999299930264076762&partner=&hide_thread=false

En Flores, se reportaron también lluvias fuertes acompañadas de ráfagas de viento intensas, y en José Enrique Rodó, las ráfagas provocaron la caída de árboles. Por su parte, el conocido meteorólogo y "cazador de tormentas" Matías Mederos coincidió con Serra, describiendo la tormenta como "con intensa precipitación, probablemente con ráfagas de viento... es la zona descendente de la tormenta".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Estacion_bcp/status/1999177686665613439?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999177686665613439%7Ctwgr%5E639f1f5d035f98ecc8f0f2694fddd34ab35ba77f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FTormentas-de-clima-subtropical-causaron-caida-de-arboles-y-fuertes-vientos-en-Uruguay-uc946208&partner=&hide_thread=false

Temas:

temporal Uruguay lluvias

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

"Así no te podamos renovar, te vamos a dar el aumento de salario de ahora a fin de año": lo que dijo Ignacio Ruglio sobre Maximiliano Silvera en julio y que el jugador expresó que no se cumplió

Las cuatro estrellas en el escudo de la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Está laudado por FIFA, las cuatro estrellas de Uruguay no se tocan: mirá lo que explicó Ignacio Alonso al respecto en su última conferencia y lo que dijo Víctor Hugo Morales

Archivo: Policía de Canelones
CANELONES

Mujer de 84 años que había desaparecido estaba enterrada en fondo de su casa en Shangrilá: hay cuatro investigados

Cristian Olivera y Marcelo Bielsa
NACIONAL

"Va a jugar en Nacional": mirá el primer fichaje que llegará al tricolor y los nombres que suenan en el período de pases con altas y bajas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos