Temporal con lluvias, granizo y rachas de viento en Uruguay: las imágenes de los departamentos afectados

Este jueves, un temporal incidió en varios puntos de Uruguay con tormentas intensas que incluyeron fuertes lluvias y ráfagas de viento. Los eventos fueron registrados a través de videos, que rápidamente se difundieron por redes sociales mostrando la magnitud del fenómeno.

Uno de los departamentos más afectados fue Rocha, donde las imágenes de Lascano mostraron una tormenta con lluvias copiosas y vientos intensos. El fenómeno también tocó otras zonas del país, como Paysandú, Soriano y Flores, según lo reportado por la cuenta Meteorología Estación BCP.

zona campos de averías cerca de Lascano depto Rocha. Fabian Ache. pic.twitter.com/SObntbzfr4 — Matias Clima Meteo (@AficionadoMeteo) December 11, 2025 En la tarde, un fuerte temporal se desató en departamentos del litoral, lo que motivó que el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitiera una alerta amarilla. Entre los detalles más destacados, el meteorólogo José Serra indicó a Montevideo Portal que en Paysandú, se observó una nube de desarrollo vertical que trajo consigo lluvias abundantes, viento fuerte y la posibilidad de granizo.

#Uruguay | De Paysandú , zona sur Video Vero Perez pic.twitter.com/dTIVctvAv2 — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) December 11, 2025 Serra también explicó que este tipo de fenómenos forma parte de un cambio en las condiciones meteorológicas, marcando el paso hacia un clima subtropical. "Nada anormal bajo los cielos uruguayos", agregó, refiriéndose a la intensidad de las tormentas.

Árboles caídos y daños en costanera sur producto de Los Fuertes vientos del temporal en Salto #Uruguay pic.twitter.com/flu6yRWJGs — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) December 12, 2025 En Flores, se reportaron también lluvias fuertes acompañadas de ráfagas de viento intensas, y en José Enrique Rodó, las ráfagas provocaron la caída de árboles. Por su parte, el conocido meteorólogo y "cazador de tormentas" Matías Mederos coincidió con Serra, describiendo la tormenta como "con intensa precipitación, probablemente con ráfagas de viento... es la zona descendente de la tormenta". Temporal en José Enrique rodó, Soriano, #Uruguay fuertes rachas de viento, mucha precipitación en poco tiempo y pequeño granizo Monica Ruiz Valdez pic.twitter.com/ufiou2fSKq — Meteorología Estación bcp (@Estacion_bcp) December 11, 2025