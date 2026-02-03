Un hombre de 50 años murió atrapado en la cabina de su camión tras chocar contra un auto y una columna en Ruta 5

Policía Caminera - Archivo Foto: Inés Guimaraens

Un siniestro de tránsito ocurrido en la Ruta 5, en la ciudad de 18 de Mayo, dejó como saldo el fallecimiento de un hombre de 50 años, informaron desde la Jefatura de Policía de Canelones.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

De acuerdo a la información policial, por causas que se tratan de establecer, una camioneta conducida por un hombre de 30 años colisionó a la altura del kilómetro 26 con un camión guiado por otro hombre de 50 años. A raíz del impacto, el camión chocó contra una columna y su conductor quedó atrapado en la cabina del vehículo.

Personal médico asistió a ambos conductores en el lugar. Al conductor de la camioneta se le diagnosticó “politrauma moderado” y fue trasladado a un centro asistencial privado. En tanto, al conductor del camión se le constató el fallecimiento.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de 18 de Mayo, de Progreso, Policía Científica, Policía Caminera y personal de Bomberos.

El caso quedó a cargo de la Fiscalía de Pando, encabezada por el fiscal Leonardo Dugros, que dispuso las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.