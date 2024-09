Vidalín cuestionó aparición de un Tribilín en acto del PN y Da Silva lo criticó por ser un "férreo defensor" de Orsi

Para el intendente de Durazno, ese no debe ser "el estilo del Partido Nacional". "La gente no quiere que estemos con ofensas, ni con agravios, sino que estemos con propuestas y con ideas que puedan realmente concretarse", dijo el intendente de Durazno en entrevista con Canal 4 al ser consultado por la burla a Orsi.

"No me gustan ese tipo de cosas. Somos humanos y estamos propensos a equivocaciones, pero no es el estilo personal ni debe ser el estilo del Partido Nacional. Nosotros debemos confrontar en ideas", continuó.