“Aquí no hay ningún proyecto de ceder nada de Antel", aseguró su presidente

El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, rechazó los cuestionamientos del Frente Amplio sobre un desmembramiento o privatización de los servicios que presta la telefónica estatal. “El único desmembramiento que estamos haciendo es el de gastar en lo que hay que gastar; invertir en las redes, en telefonía celular, invertir en lugares alejados”, indicó el ejecutivo en declaraciones a radio Sarandí.

El jerarca negó que exista un desmembramiento de Antel, sino que, por el contrario, se busca fortalecerla, “ponerla a tiro”, hacerla más competitiva y ganar músculo. En cuanto a una onda de privatización como denuncia la oposición, el presidente consideró esa afirmación como “un slogan”.

“Aquí no hay ningún proyecto de ceder nada de Antel; ni su dominio, ni la red, ni la posición de sus actividades. Aquí de lo que se trata es de competir, de ser más eficiente”, afirmó.

Gurméndez explicó que el desafío de Antel no es perder su posición dominante (o de casi monopolio), sino mantenerse en el liderazgo de un ecosistema de las telecomunicaciones que crecerá próximamente, y ser un facilitador del emprendimiento tecnológico que se genere en el país. Agregó que el hecho de que Antel tenga el 99% del mercado, es una “situación anómala” que no se da en otros países del mundo, salvo excepciones, y que los monopolios no son buenos para el cliente, ni para la empresa.

Antel cerrará el año 2020 con una inversión de US$ 134 millones, que es casi la misma cifra que se invirtió en 2019, a pesar del contexto de crisis y pandemia. El presupuesto de 2021 será de US$ 152 millones y se destinará fundamentalmente a cubrir todo el territorio con la tecnología 4G, una meta que se plantean finalizar en 2022 y dará paso a la 5G.

Para 2021, los planes incluyen compra del espectro radioeléctrico para ampliar las capacidades de las radiobases en el país, atender 377 localidades con celulares y terminar de resolver los problemas de fibra óptica en muchos lugares donde ha llegado pero está a mitad de camino, como en Las Piedras, Santa Lucía, Ciudad de la Costa. Asimismo se plantean llegar más al interior con la tecnología fija.

En cuanto a la tecnología 5G, Antel está haciendo pruebas en radiobases del interior, en Solís de Mataojo han colocado cámaras inalámbricas con esa tecnología, y se adelantan pruebas logísticas en actividades portuarias e industriales. Sin embargo, Gurméndez consideró que el 5G masivo, es decir para los consumidores finales, va a tardar un poco más en llegar, ya que esa tecnología está creciendo primero en industrias, como UPM y la actividad agrícola.