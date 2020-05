¿Cuántas plantas de celulosa son sostenibles en Uruguay?

Aunque con dudas, he sido defensor del proyecto UPM. Me ha costado muchas críticas y hasta una situación tragicómica cuando en la facultad de Psicología al empezar a dar mi punto de vista durante un debate empecé a escuchar un ruido extraño. Pensé que sería una alarma de esas que se disparan en la ciudad ocasionalmente, quedé medio desconcertado, hasta que logré darme cuenta de que eran dos muchachas que por defender esta planta me abucheaban ante la pasividad de los moderadores. Es bueno que el Uruguay agregue a sus exportaciones nuevos rubros de gran escala, atraiga inversiones de países cultos del norte de Europa, y genere polos de desarrollo en el centro del país, donde ha sido más difícil el desarrollo.