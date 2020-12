"La gente ha hablado": tribunal desestima otra demanda de Trump en Michigan

Un tribunal federal de Míchigan ha desestimado este lunes una nueva demanda presentada por el equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscaba anular los resultados electorales en el estado, donde el candidato demócrata, Joe Biden, se alzó con la victoria.



La demanda la presentó Sidney Powell, que fue cesada por el equipo legal del mandatario y ya no forma parte del grupo de abogados que defiende el supuesto fraude electoral cometido durante las presidenciales.

El cese de Powell tuvo lugar días después de que asegurara en la rueda de prensa de Rudy Giuliani que el difunto presidente de Venezuela Hugo Chávez formaba parte del complot.

Según los jueces, la demanda presentada estaba llena "nada más que de especulaciones y conjeturas" y han criticado que el objetivo de Powell era privar de su derecho a los votantes de Míchigan obligándoles a decantarse por Trump a pesar de que Biden había ganado los comicios en el estado, que ya ha certificado los resultados electorales.



"Los demandantes piden a este tribunal que ignore el ordenado esquema establecido para impugnar las elecciones e ignore la voluntad de millones de votantes", reza el pronunciamiento del tribunal, recogido por la cadena de televisión CNN.



"Esto, la corte no puede hacerlo y no lo hará. La gente ha hablado", han remachado los jueces. Biden obtuvo los 16 delegados que reparte Míchigan con un 50,6 por ciento de los votos, frente al 47,8 por ciento que logró Trump.



Este representa el último varapalo en la batalla legal iniciada por Trump para desbaratar la victoria de Biden en las elecciones del 3 de noviembre en los llamados estados 'clave' para alzarse con la victoria, como Míchigan, Wisconsin, Georgia o Pensilvania. El mandatario ha denunciado reiteradamente la existencia de un "fraude" en los comicios, aunque no ha aportado pruebas en este sentido.



Tres conteos en Georgia



Por otro lado, se espera que las autoridades electorales del estado de Georgia vuelvan a certificar la victoria de Biden en el estado este lunes, después de recontar los votos emitidos hasta en tres ocasiones.



Así lo ha trasladado el secretario de Estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, en rueda de prensa. "Hemos contado los votos emitidos legalmente tres veces y los resultados permanecen sin cambios", ha dicho, subrayando que "han pasado 34 días desde las elecciones del 3 de noviembre".

Raffensperger ya avanzó la semana pasada que el nuevo recuento no había mostrado "cambios sustanciales" en los resultados electorales de Georgia, tradicional bastión republicano desde hace casi 30 años.

Biden ganó los 16 delegados de este estado por un estrecho margen de 12.284 votos, llevándose por delante las aspiraciones de Trump de seguir en la Casa Blanca.

Europa Press