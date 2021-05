Nacional contrató a Curutchet para coordinar los juveniles, una elección de la que participó hasta Giordano

El nuevo coordinador de divisiones juveniles de Nacional, Fernando Curutchet, comenzó este lunes su tarea en el cargo. Así lo informó el club a través de sus canales de comunicación, en el marco de una reestructura en el área deportiva que incluye el nombramiento de Sebastián Taramasco como gerente deportivo.

Además del presidente José Decurnex, el manager general Iván Alonso y Taramasco, de la elección del nombre de Curutchet también participó Jorge Giordano, ex secretario técnico entre junio de 2019 y octubre de 2020, cuando asumió como entrenador del plantel principal. En marzo de 2021 Giordano fue despedido tras perder dos partidos del Clausura contra Danubio y Liverpool, y se alejó de la institución.

Desde este lunes Sebastián Taramasco asume la Gerencia Deportiva Institucional de #Nacional.

Un nuevo paso en su carrera dentro de la estructura organizacional tras más de 6 años como Coordinador de Formativas plagados de éxitos.

¡Éxitos Sebastián en la nueva etapa!#DaleBolso pic.twitter.com/Dh7KmkFiVQ — Nacional (@Nacional) May 10, 2021

Taramasco era el coordinador de formativas de los tricolores desde junio de 2014 (con un alejamiento de seis meses en 2016 para dirigir a Racing) y cumplirá desde este lunes la función que realizaba Giordano.

En un cambio que no es común en el fútbol, Curutchet pasó de Peñarol a Nacional para cumplir la misma función, con una breve pausa de cuatro meses, después qu e Ignacio Ruglio, quien llegó a la presidencia de los aurinegros en diciembre de 2020, en enero interrumpió el vínculo del coordinador.

Esta situación, genera una pregunta, que quienes tomaron la decisión responden: ¿qué encontró Nacional en Curutchet que descartó Peñarol después de seis años de trabajo del coordinador en los aurinegros?

De experiencia comprobada

Curutchet es entrenador de fútbol, docente del curso de entrenadores en la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) y ocupó el puesto de coordinador de juveniles en Defensor Sporting (2013-2014) y en Peñarol (2015-2020).

“Es muy claro que Fernando es un profesional más que comprobado en el área de formación, que además como entrenador tuvo sus grandes momentos en Defensor, logrando nada más y nada menos que quedar entre los cuatro mejores de América”, señaló Taramasco, consultado por Referí sobre los motivos de la contratación de Curutchet.

Curutchet en el trabajo de oficina

Agregó que el profesional “se desarrolló de muy buena manera como coordinador de juveniles en Defensor y en Peñarol” y su contratación se venía planificando desde que fue desvinculado de los aurinegros.

“Es una de las personas más destacadas que hay en el país en esta área”, puntualizó.

El presidente Decurnex también destacó las aptitudes de Curutchet: “Es una persona que trabajó muy bien en distintos clubes. Hizo una tarea muy buena en el mundo de formativas”, dijo en diferentes entrevistas que brindó en abril.

Un cargo clave en el funcionamiento institucional

Para Nacional el cargo de coordinador en formativas es clave en la estructura del club, debido a que realiza una fuerte apuesta a los juveniles, o lo que internamente llama la “cantera inagotable” de futbolistas.

Actualmente hay 14 jugadores surgidos en el club en los últimos años integrando el plantel de Primera división que dirige Alejandro Cappuccio: Guillermo Centurión, Ignacio Suárez, Brian Ocampo, Felipe Carballo, Joaquín Trasante, Mathías Laborda, Guzmán Corujo, Emiliano Martínez, Renzo Orihuela, Nicolás Marichal, Guillermo May, Alfonso Trezza, Thiago Vecino y Gabriel Neves, además de Rafael García, Facundo Píriz y Gonzalo Vega, que también surgieron en Nacional en etapas anteriores.

Staff Images / Conmebol

Brian Ocampo, uno de los últimos valores surgidos en la cantera tricolor

Desde que Decurnex asumió como presidente, en diciembre de 2019, Nacional transfirió a Matías Viña a Palmeiras, a Martín Satriano al Inter de Milan y a Renzo Orihuela (continúa en el club) y Santiago Rodríguez y Sebastián Cartagena (pasaron a City Torque) al grupo City.

La trayectoria del nuevo coordinador

Curutchet nació hace 60 años en Nueva Helvecia. Jugó al fútbol en Defensor, Colón, Miramar Misiones, Cerrito y en equipos de Costa Rica, Guatemala y El Salvador. En 2001 se recibió de entrenador de fútbol y en 2009, recomendado por Jorge Da Silva, fue contratado por Al Nassr de Arabia Saudita, donde dirigió hasta 2011 a las categorías sub 20 y sub 23. En sub 20 fue campeón.

En 2012 dirigió el equipo sub 20 de Defensor Sporting, con el que alcanzó la final de la Copa Libertadores de esa categoría. Perdió frente a River argentino, y de esa camada surgieron futbolistas como Giorgian De Arrascaeta, Diego Laxalt y Federico Gino.

Armando Sartoroti

Laxalt y De Arrascaeta en 2013, cuando Curutchet era coordinador en Defensor Sporting

Un año después, el presidente Dante Prato le ofreció la coordinación de divisiones formativas del club del Parque Rodó, tras el alejamiento de Juan Ahuntchain. Durante esa etapa se proyectaron varios jugadores al primer equipo violeta y el club aportó un número importante a las selecciones juveniles. En el Sudamericano sub 20 de 2013 defendieron a los celestes Gastón Silva, Leonardo Pais, Diego Rolan, De Arrascaeta, Laxalt y Gino.

Durante 2013, en una entrevista con El Observador, Curutchet indicó: “Si bien el objetivo primario es la formación de jugadores, eso va de la mano con la competencia. El ser humano de por sí es competitivo desde que nace. Lo que nosotros tratamos de hacer es darle el sentido adecuado a la formación integral, donde se incluye la competencia. Tratamos de obtener resultados deportivos como parte de la formación. No siempre se logra, pero lo principal es que lleguen a Primera lo más cercano a su máximo potencial posible”.

En 2014, Curutchet fue elegido técnico del plantel principal de Defensor Sporting, con el que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores y en junio de 2015 fue contratado por Peñarol para coordinar sus divisiones juveniles.

¿Por qué lo despidió Peñarol?

Curutchet permaneció en Peñarol hasta enero de 2021 y tuvo un breve pasaje en 2016 como técnico interino de Primera división. Durante ese lapso, Peñarol vendió por US$ 61.200.000, de los que le quedaron libres US$ 45.150.000. Fue el equipo que más recaudó en Uruguay, pero también el que más rápido se desprendió de sus futbolistas. Santiago Bueno no debutó en Primera, Federico Valverde disputó 13 partidos, Darwin Núñez 21, Brian Rodríguez 26 y Facundo Pellistri 37.

Al mismo tiempo, en ese período en el que lideró los ingresos por ventas de jugadores, Peñarol quedó tercero en la tabla de equipos con más títulos ganados en formativas de sub 14 a sub 19, detrás de Defensor Sporting y de Nacional y con la mitad de título que los violetas (14 contra 28 entre 2017 y 2020) y con menos clásicos ganados (en 37 disputados, Nacional ganó 13, Peñarol 11).

Curutchet con Fernando Morena y Carlos Sánchez durante su etapa en Peñarol

Estos resultados fueron algunos de los elementos que al nuevo presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, lo impulsaron a resolver la destitución de Curutchet, dejando en su lugar al exgolero Claudio Flores. Además puso en la mesa otros dos temas claves: 1) que quería cambiar el ADN de los juveniles, para que llegaran a Primera con sentido de pertenencia y quisieran quedarse en el club antes que emigrar rápidamente; 2) que la salida del coordinador de juveniles implicaba el cambio de una sola pieza porque mantuvo el resto de la estructura que estaba armada y el 2 (Claudio Flores) pasó a ocupar el cargo de Curtuchet, que conocía porque venía trabajando en el club..

Tras desvincularse de Peñarol, Curutchet expresó en qué basó su trabajo junto a los demás integrantes del área deportiva aurinegra José Brancato y Carlos Sánchez. Señaló que tras hacer consultas en Europa sobre qué buscaban y qué les faltaba a los jugadores uruguayos, apuntaron al trabajo en el "entrenamiento invisible, la alimentación, el descanso y la formación integral. Cuando el jugador ingresaba al CAR (Centro de Alto Rendimiento) debía llegar con la información de cómo había dormido, si sentía alguna molestia del día anterior. Llenaban un cuestionario para saber cómo estaban. Todos los jugadores, en todas las categorías, de séptima en adelante, para que se vayan acostumbrando a compartir la información con los cuerpos técnicos y algo que será normal en el profesionalismo. Se pesan todos los días y van haciendo el hábito hacia el profesionalismo”.

Toda esa experiencia la trasladará ahora a su nuevo laboratorio, la ciudad deportiva Los Céspedes.