¿Qué pasa con Gabriel Neves? En los últimos cinco partidos solo jugó 15 minutos

Gabriel Neves fue titular inamovible en el equipo de Nacional hasta la décima fecha del Clausura contra Fénix en el Gran Parque Central. En los siguientes cinco encuentros (450 minutos de juego) actuó solo 15 minutos frente a Rampla Juniors y no estuvo ni en el banco de suplentes en el clásico del 17 de noviembre. ¿Por qué salió de la consideración de Álvaro Gutiérrez?

El técnico tricolor explicó el jueves después del triunfo frente a Juventud por 3-0 que el volante sufre de una lesión. "Tiene una dolencia en la parte de abajo de los dedos del pie que no lo deja entrenar y pisar bien", expresó el entrenador.

Neves no ingresó ni siquiera en la lista de 25 jugadores convocados para el partido contra los pedrenses por la última fecha del Clausura.

Diego Battiste

Después del partido contra Fénix, el 7 de noviembre, Neves fue al banco de suplentes en el encuentro siguiente ante Progreso jugado el 10 de noviembre en el Paladino y una semana después ni siquiera estuvo a la orden en el clásico contra contra Peñarol. Se informó el día anterior que estaba lesionado, pero el propio futbolista lo descartó cuando fue consultado en el Centenario. Ese día Gutiérrez explicó la razón de la ausencia del jugador: "Somos muchos y decidí que jugara otro compañero en esta ocasión".

Tampoco estuvo contra Defensor Sporting el 23 de noviembre y el día 28 frente a Rampla Juniors entró para jugar el último cuarto de hora.

El equipo sintió la salida de Neves porque se había transformado en un jugador importante en la mitad del campo junto a Rafael García. Gutiérrez no encontró aún el sustituto ideal, porque si bien apostó a Felipe Carballo, el rendimiento de éste tampoco ha sido el mejor. Frente a Defensor Sporting el doble 5 formó con Mathías Cardacio y Carballo, y Nacional perdió 2-1.

L. Carreño

Antecedentes

Cuando Gutiérrez ocupó el lugar del argentino Eduardo Domínguez, armó el mediocampo con Rafa García y Neves. El equipo dio un vuelco positivo desde el aspecto futbolístico y ambos jugadores se transformaron en pieza clave.

"Domínguez me puso más de cinco pero prefiero jugar como lo hice cuando llegó Gutiérrez, con Rafa de volante más ofensivo y yo de ocho. He jugado en doble cinco pero con tres volantes me siento más cómodo adelante", señaló el jugador hace unos meses.

El 1° de octubre el plantel de Nacional entrenó en una cancha de fútbol 7 en la zona de la Aguada y Neves sintió la zona del gemelo. El jugador quedó con bronca porque se había perdido el partido contra Racing el 22 de setiembre a raíz de un fuerte golpe recibido tres días antes frente a Wanderers. Se había recuperado y se esperaba su presencia ante Boston River, pero tampoco pudo jugar.

Diego Battiste

En una nota del 4 de octubre Referí ya daba cuenta de la importancia del jugador en la oncena y de lo que perdía con su ausencia.

Regresó al equipo el 9 de octubre ante Danubio y todo volvió a la normalidad hasta el 7 de noviembre frente Fénix.

En el clásico del Intermedio que Nacional ganó 3-0, Gutiérrez armó el mediocampo con Rafael García, Matías Zunino, Gabriel Neves, Felipe Carballo. Excepto Neves, todos tuvieron continuidad en los últimos partidos del Clausura y a cinco días de la final de este torneo frente a Peñarol (el próximo miércoles a la hora 20:30), la participación de Neves es una incógnita.

Carlos Pazos

Después del clásico, cuando se informó que estaba lesionado, el técnico de Nacional dijo que no lo había puesto porque "somos muchos"; 10 dias después, tras el partido con Juventud, dijo expresó que su ausencia en el equipo es por lesión.