¿Qué pasa con Neymar? El calvario que pone al astro en duda para la Copa

A los uruguayos le quedó grabada a fuego la imagen. Tiro libre para París Saint Germain. Neymar tomó la pelota con las manos y Edinson Cavani se arrimó y le dijo: “¿Qué hacés?”. Eran los primeros partidos del brasileño con la camiseta del club parisino y estaba rompiendo un código no escrito pero respetado en el fútbol: el recién llegado debe respetar y esperar su momento.

Unos días después, Neymar entró al área de Lyon y lo derribaron. Se apoderó de la pelota para rematar. Pero apareció Cavani que era el dueño de ejecutar las penas máximas. Discutieron. Pateó Edi. La relación ya no fue la misma.

Después se cruzaron, a fines de 2018, en un amistoso con sus selecciones. Cavani no dudó en cruzarlo y mirarlo feo cuando Neymar andaba haciendo piruetas con la pelota.

A nueve días del inicio de la Copa América de Brasil, se pueden volver a enfrentar. Sin embargo, Neymar vuelve a estar en el ojo de la tormenta y hasta se pone en duda su presencia debido a la condición anímica en la que se encuentra producto de una acusación de violación que tiene en vilo a Brasil.

No fueron sencillas las últimas dos semanas para el astro brasileño. Y el calvario aún no concluyó. Por estas horas, el vicepresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Francisco Noveletto, puso en duda la participación de Neymar en la Copa América que comenzará el 14 de junio y alertó sobre la divulgación de un segundo vídeo comprometedor en el caso de violación que afronta.

Lesión y pierde el brazalete

El martes 28 de mayo Neymar abandonó el entrenamiento rengueando tras haber sentido molestias en la rodilla izquierda y, pese a que los médicos de la Canarinha garantizaron que no era nada grave, tuvo que ser sometido a tratamiento de fisioterapeutas y faltó a los entrenamientos del miércoles y del jueves.

La CBF ocultó por todos los medios la lesión. Apenas se difundió un video donde se lo veía entrenar de forma diferenciada.

El viernes 31 de mayo la CBF informó que el jugador de PSG regresaría ese mismo viernes a los entrenamientos con los demás convocados.

Las dudas invadieron por los antecedentes. Tite ya tuvo que pensar en alternativas para sustituir a su principal estrella en dos ocasiones anteriores: cuando Brasil se preparaba para el Mundial de Rusia 2018 y Neymar se recuperaba de una lesión, y a comienzos de 2019, cuando no lo pudo convocar para dos amistosos igualmente por una lesión.

A todo esto se sumó que el técnico Tite decidió quitarle la cinta de capitán y nominar al veterano Dani Alves.

Denunciado de violación

El fin de semana no fue sencillo para Ney. Brasil explotó con la denuncia de una joven que acusó al astro brasileño de violación. Y todo cambió para el delantero.

La chica entregó a la policía pruebas de haber sido abusada por Neymar en París. Los videos se dispararon en las redes sociales. Incluso, en las últimas horas se viralizaron videos donde aparece Neymar defendiéndose de las acusaciones en su contra.

Lo fue a buscar la policía

El pasado lunes Neymar llegó al entrenamiento de Brasil en helicóptero a fin de evitar cualquier mal momento en la calle por la situación que vive tras la acusación de violación.

La situación de Neymar se complicó ese lunes con la revelación de nuevas acusaciones en su contra y una notificación para que declare ante las autoridades por divulgar a través de Internet imágenes íntimas de la mujer que lo acusa de violación.

La Policía acudió al centro de entrenamiento en que la selección brasileña se prepara para la Copa América e informó al atacante que una investigación le fue abierta por publicar un vídeo en sus redes sociales para defenderse de la denuncia por violación.

El delantero de 27 años está siendo investigado en dos procesos distintos, pero que están relacionados.

Uno por un supuesto delito de violación contra una joven brasileña en un hotel París y otro por publicar un vídeo en el que desveló las conversaciones que mantuvo por escrito desde marzo hasta mayo pasado con la presunta víctima y que incluyen fotos íntimas.

Los investigadores le pidieron a Neymar que preste su declaración por la investigación abierta contra el jugador por crímenes virtuales y no por la violación.

Tite: “La selección está por encima”

El técnico de Brasil, Tite, salió a hablar sobre la situación de Neymar. El DT declaró el lunes que no pretende prejuzgar a Neymar tras la acusación de que violó a una joven; que dará un tiempo antes de pronunciarse sobre el asunto y que considera al jugador “imprescindible” pero no “insustituible”.

“Sé de la importancia del asunto. Tengo una real dimensión. Y sé también que el asunto es personal y que es necesario dar un tiempo para que las personas puedan juzgar los hechos. Es necesario un tiempo”, afirmó el entrenador, que en ningún momento se irritó por la insistencia de los periodistas ya que al menos 20 de las 30 preguntas de la conferencia fueron referidas a la situación de Neymar.

“Yo no me voy a permitir juzgar los hechos. Lo que puedo afirmar y decirle a los que me están escuchando es que convivo con Neymar hace tres años y que los asuntos que tratamos entre los dos fueron leales y verdaderos. Eso puedo decir. Pero no puedo juzgar. Eso no lo hago”, agregó.

Tite afirmó que ya conversó con el jugador, que no revelará el diálogo entre los dos y que hará todo lo necesario para que el problema no afecte su desempeño en la Copa América.

Al ser interrogado sobre la tolerancia con un jugador que ha generado diversas crisis que ya lo llevaron a quitarle el brazalete de capitán, afirmó que Neymar es un jugador “imprescindible” para la selección, aunque no “insustituible. Técnicamente él es imprescindible sí. Eso no quiere decir que es insustituible. Quiero dejarlo claro. Es imprescindible en la medida en que la calidad del grupo hizo imprescindible la presencia de una atleta de la calidad de Neymar. Pero insustituible nadie es, en ningún lugar y en cualquiera que sea el puesto”, concluyó.

Asesoría de la CBF

En la misma rueda de prensa el coordinador de selecciones de la CBF, Edu Gaspar, afirmó que la selección ya cuenta con una asesoría jurídica en la concentración para ayudar en los asuntos legales generados por la acusación de violación contra Neymar.

“Lo primero que hice fue buscar una asesoría jurídica con la CBF que me pueda asesorar en cualquier situación que pueda ocurrir aquí dentro de la Granja Comary. Así como ocurrió el domingo por la mañana, cuando recibimos un comisario, conversamos con él y pasamos todas las informaciones necesarias y así estamos conduciendo todas las situaciones”, afirmó.

Gaspar aseguró que la intención con la contratación de la asesoría jurídica es “intentar resolver el caso lo más rápido y de la mejor forma posible para que el atleta esté a disposición y lo más tranquilo posible para que pueda seguir con la cabeza dentro de la Copa América”.

Lo anuncia en la oncena de Brasil ante Catar

Neymar está anunciado en el equipo titular de Brasil que este miércoles de noche jugará un amistoso ante Catar, una de las selecciones invitadas a formar parte de la Copa América.

El técnico Tite dejó claro que cuenta desde el primer minuto con Neymar, pese a la complicada situación jurídica que vive.

Brasil se anuncia que jugará con Ederson al arco; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda y Filipe Luís en la defensa; Casemiro, Arthur y Coutinho en el centro de la cancha; y Neymar, Richarlison y Gabriel Jesús en el ataque.

¿Juega la Copa?

Sin embargo, se sumaron nuevas voces que ponen en duda la presencia de Neymar en la Copa América. El vicepresidente de la CBF, Francisco Noveletto, puso este martes en duda la participación de Neymar en la Copa América.

“Si Neymar juega, es capaz de Brasil no llegar (al título). Conozco la prensa, va a estar encima de él. Hay muchas cosas más para aparecer. Un amigo mío de Río de Janeiro me dijo que hay un vídeo más que será divulgado”, declaró Noveletto al canal de televisión SBT.

Para Noveletto, el jugador “ya dejó mucho que desear en el Mundial” de Rusia 2018, cuando Brasil fue eliminado en los cuartos de final por Bélgica.

“Si tengo que apostar y tengo diez fichas, yo apuesto que él no jugará la Copa América y pedirá licencia. Él no está en condiciones psicológicas para disputar una Copa América y enfrentarse a un batallón de periodistas”, manifestó Noveletto.

De acuerdo con el dirigente deportivo, la eventual ausencia de Neymar en la Copa América no vendrá por parte del seleccionador Tite y sí por decisión propia del jugador, lo que sería “un buen negocio” tanto para Neymar como para la CBF.

“Él no va a rendir. ¿Imaginen esa carga emocional? Si él no juega todo el mundo termina ganando”, aseveró Noveletto.

El directivo matizó que su opinión era personal y no a nombre institucional de la CBF.