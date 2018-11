“Without You”, la historia de la balada romántica con una leyenda maldita

“No puedo vivir si vivir es sin vos”, es la frase central del estribillo de Without You, una balada romántica que se compuso en 1970 y que se hizo famosa con las voces de Harry Nilsson y, para generaciones más jóvenes, de la gran Mariah Carey.

Hace más de 50 años fue escrita por Peter Ham y Tom Evan, que integraban Badfinger, una banda de rock de Gales. Fue a Evan a quien se le ocurrió el luego famoso “I can´t live if living is without you”, una línea luego repetida millones de veces y protagonista de los bailes lentos de muchas generaciones.

La primera versión de la banda Badfinger

La primera grabación la hizo la propia banda y no tuvo repercusión. Pero un año después el tema saltó a la fama con la voz de Harry Nilsson, quien decidió modificarla y agrego orquesta a lo que hasta ese momento era una versión acústica. Fue un hit de inmediato y ganó un Grammy a mejor interpretación masculina en 1973.

Hasta ahí llegó la buena suerte de Without you; la banda galesa creció en popularidad en parte gracias a esta canción suya interpretada por Nilsson y consiguió instalar éxitos como No Matter What y Day after day. Pero la fama generó peleas y celos entre los integrantes, además de una serie de malos representes que los llevó casi a la quiebra.

La balada fue un gran éxito cuando la reversionó e interpretó Harry Nilsson

En 1975 el representante de Badfinger se escapó con el dinero que había cobrado para la banda por la renovación del contrato con Warner Bros. Records. Poco después Ham se ahorcó en su casa, con tan solo 28 años; en la nota que dejo, decía: "No puedo amar ni confiar en nadie, así que esto es lo mejor”. Y agregó: "Stan Polley es un bastardo" (su representante)

La historia fatídica de esta canción de amor no terminó en 1975. En 1983 se reeditaron las discusiones entre exrepresentantes de la banda que reclamaban porcentajes sobre las regalías. Ese año, luego de una gran pelea telefónica, Evan (el segundo de los autores), se colgó del árbol de su casa en Richmond, Inglaterra. La leyenda de la maldición nació entonces, según se relata en una nota del diario La Nación.

El tema volvió a lograr fama internacional en 1994, cuando fue grabada por la ascendente Mariah Carey con su fenomenal voz. Una semana antes de que la versión de la cantante llegara a las radios murió Nilsson, el responsable de la primera racha de éxito.

El cover de Mariah generó solo ese primer año medio millón de dólares por derechos de autor, dinero que se dividió entre las familias de sus autores, Ham y Evan. Ambas se enfrentan en la justicia hasta la actualidad por los porcentajes que les corresponden.

También Mariah Carey tuvo su cuota de dolor, que algunos suman a la leyenda maldita de la canción. En 2001 la cantante tuvo una mala racha profesional y fue internada en un hospital psiquiátrico, luego de dejar una grabación de audio que asustó a su familia. "Lo que quiero decir, al fin de cuentas, es que no sé lo que está pasando con mi vida y me he vuelto un poco paranoica... la vida es para vivirla, ¿no? Es así de profundo esto”, dijo entre lágrimas y risas.

Mucho después reconoció que entonces fue diagnosticada como bipolar, aunque nunca admitió que se haya querido suicidar.