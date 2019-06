A dos días de su debut: Brasil se bañó con agua fría y Filipe Luis tiró la bronca

El lateral brasileño, Filipe Luis, expresó su malestar porque los jugadores de la selección se tuvieron que bañar con agua fría en dos ocasiones, luego de un entrenamiento en un estadio de San Pablo y el pasado miércoles en el estadio de Brasilia.

“No me gusta bañarme con agua fría, en Brasilia (donde ocurrió el amistoso contra Catar) el agua ya estaba fría. Son estadios nuevos, esperábamos más. Mucha gente puede hablar (de la queja), sé que nadie se va a enfermar por eso, pero hoy en día Brasil, luego de la Copa del Mundo, la estructura que hicieron, esperábamos que fuera lo más parecido posible a Europa”, afirmó en conferencia de prensa tras el encuentro que se jugó el miércoles 5 de junio, en el que Brasil ganó 2-0.

Posteriormente indicó que iba a realizar un llamado para solucionar el problema del agua caliente en el referido estadio.

Días después, el mismo jugador criticó las instalaciones del estadio Pacaembú de San Pablo por no tener agua caliente en las duchas.

El lateral aclaró que el problema no se da en todos los estadios en Brasil pero le molestó que sucediera en un escenario que albergó el Mundial y el último amistoso de los locales, previo a su debut en la Copa América.

Brasil abre el viernes el torneo más viejo del continente jugando en San Pablo ante Bolivia en el estadio Morumbí.

La baja de Neymar

El lateral brasileño Filipe Luis afirmó este martes que perder al delantero Neymar, desconvocado de la selección por lesión para la Copa América, es "complicado", aunque "mucha gente piense" lo contrario. Por otra parte, insistió en que solo decidirá su futuro club una vez finalizado el torneo.



También sembró interrogantes sobre la salud del centrocampista Arthur Melo, seria duda para el debut frente a Bolivia por un golpe en la rodilla; dijo que la Eurocopa tiene "mucho más glamur", pero que no pueden jugarla.





"Con certeza, perder a Neymar es complicado, mucha gente piensa que no, pero por su calidad no existe otro jugador como él en este momento en el fútbol brasileño", dijo el defensa de 33 años, en una rueda de prensa tras la sesión de entrenamiento de este martes.



Filipe Luis dijo que "no hay otro Neymar en Brasil" porque es un "genio dentro del campo", aunque remarcó que "en el mundo y en la vida no hay nadie insustituible".



Asimismo, desveló que se hablan "diariamente" a través de un grupo de WhatsApp en el que conversan "a todas horas".



"Siempre está presente en el grupo. Es uno de nuestros lideres con un peso inmenso en nuestro vestuario, es importante que el transmita al grupo esa imagen positiva, porque ya no está, pero le seguimos necesitando", comentó.