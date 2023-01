El detalle que salvó a Josema Giménez de una dura sanción de FIFA, según el abogado argentino que defendió a la AUF

El abogado argentino Ariel Reck, quien llevó adelante la defensa de los jugadores de la selección y de la AUF ante la Comisión Disciplinaria de FIFA por el expediente que le abrieron a Uruguay tras el encuentro con Ghana en el Mundial Qatar 2022, valoró como “positivo” el primer dictamen.

Josema Giménez y Fernando Muslera fueron sancionado con cuatro partidos y una multa de 20.000 francos suizos (US$ 21.713) cada uno, Edinson Cavani y Diego Godín con un partido y 15.000 francos suizos (US$ 16.284), los cuatro jugadores deben cumplir "servicios comunitarios a través del fútbol" y la AUF fue castigada con una sanción de US$ 54.300 y un partido con las dos tribunas detrás de los arcos sin públlico.

“Me parece positivo porque son las sanciones mínimas en cada caso, en principio, porque se pueden discutir la calificación para bajarlas”, explicó a Referí el especialista en derecho deportivo en quien la AUF confía desde 2019 los asuntos internacionales.

El abogado destacó que el fallo de primera instancia de FIFA demuestra que “cuando te dan el mínimo se admite la defensa de la AUF y de los jugadores. Eso quiere decir que se dan por válidas”.

Además agregó como valoración que lo ve “positivo" especialmente "por lo que se decía en lo previo, cuando podías calificar cada hecho de diversa manera”.

¿Cuál fue la fortaleza de la defensa de la AUF?

Ante la consulta de cuál fue la fortaleza de la defensa de la AUF, respondió: "“En los hechos. Y en los videos, porque una imagen de redes sociales se puede exagerar, pero cuando ves todo el video, que tiene una duración de 15 minutos, siguiendo toda la secuencia, te das cuenta que un segundo y una exageración lleva a dar una exageración a algo”, comenzó explicando Reck.

Además, apuntó: “La AUF colaboró en todo momento y siempre se mostró dispuesta. Arrepentida por los hechos, pero dentro del encuadre que tenían, en el contexto de lo que pasó en el partido claramente lo habían perjudicado”.

El detalle clave para evitar que Giménez recibiera una sanción más dura

En la defensa que Reck elaboró sobre lo ocurrido tras el partido con Ghana, hubo un detalle que terminó siendo clave: ¿a quién empujó Josema Giménez en la cancha y cuyo video se viralizó?

En la defensa, la AUF explicó que la persona que Giménez empujó no era el Oficial del Partido, como informó Referí el 10 de enero, lo que generó que la Comisión Disciplinaria de FIFA comenzara analizar el caso con una perspectiva diferente a la que se mostró en redes sociales desde aquel 2 de diciembre.

“Si agredís a un oficial de FIFA te exponés a un mínimo de 15 fechas, pero no sucedió eso, el caso de Giménez ingresa en una categoría como a cualquier persona. Fue muy importante en este caso que se combinó eso y que FIFA entendió que el golpe fue involuntario. Se ve bien claro en los videos, cuando mirás toda la secuencia. Además hubo otro aspecto que fue importante y que adquiere gran valor: antes de que esto se hiciera viral, Josema se comunicó con la persona para disculparse y los dos admitieron que fue involuntario”.

El abogado explicó a Referí que todo lo ocurrido en el partido Uruguay y Ghana en el Mundial 2022 “fue presentado de una manera muy negativa en el mundo” a través de las redes sociales y que hacía difícil la defensa.

Sin embargo, hubo elementos que favorecieron a los jugadores de la selección, como el hecho de que los cuatro denunciados, a los que FIFA les abrió expedientes no tenían antecedentes de expulsiones, lo que podía ser un agravante en estos casos, explicó Reck.

El abogado llegó a la AUF a través del expresidente Wilmar Valdez, porque fue quien realizó su exitosa defensa ante FIFA.

Este viernes, tras conocerse el fallo de FIFA, la AUF celebra que la sanción que recibió fue leve.