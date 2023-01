Abogados denuncian una cámara "inactiva" que hubiese podido esclarecer el accidente de Manantiales

La fiscalía investiga el accidente en Manantiales, ocurrido el pasado miércoles y que provocó la muerte de las argentinas Micaela Trinidad y Josefina Ferraro.

Los abogados defensores de Nicolás Roccca, el conductor de la camioneta Volkswagen Nivus que chocó contra la que conducían las fallecidas, denuncian que una cámara de videovigilancia del Ministerio del Interior no funciona desde noviembre y que eso impide dilucidar qué fue lo que sucedió para que se generara el siniestro.

Uno de los abogados defensores, Pablo Donnangelo, aseguró a El Observador, que se enteró a través de la carpeta del fiscal del caso, Sebastián Robles, que la cámara no funcionaba debido que un policía se lo declaró al fiscal.

Donnangelo aseguró que hasta ahora el fiscal solo se puede guiar por declaraciones "confusas" de los testigos del hecho. "La cámara estaba cerca y hubiera permitido ver el accidente completo para poder dilucidar qué fue bien la información", afirmó.

Para Donnangelo "no está claro" que su defendido haya efectivamente cruzado de carril y provocado el accidente. Si bien, una de las acompañantes de Rocca le dijo al fiscal que para ella "se habían cruzado de carril", Donnangelo dice que esa declaración no deja de ser confusa. "Ella misma dice que se distrajo y que no estaba segura".

La declaración de la acompañante, Josefina Elissondo, fue la siguiente. "Yo venía sentada en el auto, en la parte trasera, en el medio. Veníamos cinco personas. Los hombres adelante y tres chicas atrás. Lo que recuerdo es que veníamos por la ruta 104. Yo venía prestando atención a la ruta y en un momento me distraje. Cuando me di cuenta vi que venía un auto de frente a nosotros".

Y agregó: "No estoy bien segura, pero para mí nos cruzamos de carril hacia la izquierda porque el volantazo lo dimos para la derecha. Ahí me despierto en el auto, sola con mi amiga, y nos estaban sacando particulares".

Donnangelo había hablado en la mañana de este lunes con Radio Oriental. Allí explicarán que reclamarán qué sucedió con la cámara y por qué no funcionaba. "Queremos que se profundice un poco en la investigación porque estas cosas no pueden pasar. Que una cámara que está para protegernos no funcione desde el mes de noviembre hasta hoy es algo que no puede pasar, más allá de este accidente. Quiero ver si efectivamente se reclamó su reparación, cuándo, qué registros hay, si existía la filmación y se borró. Queremos llegar a fondo”, indicó.

El conductor de la camioneta está internado y debió ser operado en los últimos días por las heridas que sufrió en el accidente. La espirometría realizada arrojó un resultado positivo, mientras que resta esperar por el resultado de una extracción de sangre que podría esclarecer si consumió otras sustancias antes del accidente trágico.

El sábado pasado la Justicia dispuso una serie de medidas cautelares para Rocca: no puede salir del país por 45 días, se le retuvieron los documentos, no se puede acercar ni comunicar a los demás participantes en el choque y si abandona el hospital debe comunicarlo previamente a las autoridades.