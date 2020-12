Academia Argentina de Letras defiende a Cavani tras la acusación de racismo

La acusación de racismo por parte de la Federación Inglesa (FA) de fútbol al delantero uruguayo Edinson Cavani, luego de que le dijera “gracias, negrito” a un amigo en sus redes sociales, sigue dando que hablar y se ha convertido en un asunto académico que sobrepasa al deporte.

Este martes, la Academia Argentina de Letras se manifestó sobre el tema y defendió al salteño al que la FA le abrió una investigación por sus dichos.

En un comunicado firmado por su vicepresidente, José Luis Moure, la Academia rechazó la decisión de la entidad inglesa, porque entiende que hay un "evidente desconocimiento del significado que dan a esta expresión los hablantes de la Argentina y otras regiones dialectales de América del Sur".

"Cualquier usuario de nuestra lengua en esta parte del mundo entiende que esa palabra, utilizada en el contexto que ha dado lugar a la medida punitiva, posee un claro sentido afectivo, por completo exento de cualquier matiz discriminador o racista", agrega la nota, según informó el diario La Nación.

Además, la academia argentina señala que "es la bibliografía lexicográfica especializada la que pone un punto final a esta cuestión".

AFP

En ese sentido, citaron el valor semántico del término que aparece en el Diccionario de la Lengua de la Argentina, en el que se define la palabra "negrito" como "negro, gra. Coloq(uial). Tratamiento de confianza que reemplaza al nombre de pila y que se usa para llamar, pedir atención o dirigir la palabra".

Se agrega que el sentido afectivo del uso de la palabra “negro” está “intensificado” por Cavani al usarlo de la forma diminutiva, “mecanismo presente en muchas lenguas para connotar ese sentimiento".

Con todos esos argumentos, la Academia Argentina de Letras pidió que se levante la investigación y posible sanción sobre el uruguayo.

"Se pide la presentación de las correspondientes excusas por haberse afectado su buen nombre de manera infundada", agregaron, dando a entender que la FA cometió un error.

Otra interpretación

También en estos días, el tema fue analizado en Dinamarca, donde un docente catalogó a la denuncia de la FA sobre Cavani como un caso de "racismo cultural".

"Mientras las palabras que usó Cavani no son racistas, la decisión de imputarlo sí lo es. Específicamente, es un caso de racismo cultural que está conectado muy de cerca con el etnocentrismo”, escribió el profesor de la Universidad danesa de Aarhus, Andreas Beck Holm, quien denunció la situación a Kick It Out, una organización que lucha por la igualdad y la inclusión en el fútbol inglés, y que apunta a erradicar la discriminación, según informó ESPN.

El docente consideró que "Cavani es un trabajador extranjero que está siendo castigado por su dominio inadecuado del idioma inglés y por su igualmente limitada comprensión de las normas sociales británicas”.

Además, entiende que el caso “es un claro ejemplo de discriminación basada en la cultura de una persona, también llamado racismo cultural".

Manchester United

"La denuncia implícita, pero claramente indica que las normas culturales de Sudamérica son inferiores a las de Gran Bretaña y no deberían ser toleradas en absoluto”, dijo Beck Holm, quien también explicó que la palabra "negrito" es usada de forma afectuosa por el delantero y que no la considera un abuso racial.

El profesor también hace referencia al etnocentrismo en la denuncia a Cavani, ya que los argumentos de la FA parten de que las palabras en idiomas extranjeros que se parecen a las palabras del idioma inglés tienen significados idénticos, también porque juzgan con sus postulados las comunicaciones de los futbolistas extranjeros con sus compatriotas; y porque consideran que la forma de pensar de las élites occidentales deben ser un ideal universal que debería ser forzado a las personas de distintos orígenes culturales.

“En otras palabras, la denuncia de la FA es igual de censurable bajo los mismos estándares que la organización exclama defender”, agregó Beck Holm.

La acusación

La FA acusó formalmente el pasado jueves a Cavani de haber utilizado un término racista en un mensaje en las redes sociales, rápidamente borrado, lo que le hace correr el riesgo de una suspensión de tres partidos al menos.

AFP

Cavani había respondido "gracias negrito" al comentario de un amigo debajo de una foto que había publicado en Instagram, tras la victoria por 3-2 contra Southampton, en la que marcó un doblete.

El mensaje fue rápidamente borrado y el jugador, apoyado por su club, había asegurado que era un término afectuoso y que no tenía connotación peyorativa.

"El mensaje que colgué tras el partido del domingo tenía una intención de afectuoso saludo a un amigo, agradeciéndole sus felicitaciones tras un partido. Lo último que quería hacer era ofender a alguien", dijo Cavani en un comunicado.

"Estoy completamente en contra del racismo y borré el mensaje tan pronto como se explicó que podría ser interpretado de forma diferente. Querría sinceramente excusarme por ello", añadió.

Pero la FA anunció que se mantenía la acusación de haber infringido un reglamento que prohíbe todo "comportamiento inapropiado" en las redes sociales, con la circunstancia agravante de que hacía "referencia al color y/o la raza y/o el origen étnico de otra persona".

El jugador tiene hasta el 4 de enero para presentar su defensa a la federación.